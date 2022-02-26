聲援烏克蘭！　巴黎鐵塔等知名地標打「藍黃國旗」燈光

▲巴黎鐵塔點燈，聲援烏克蘭 。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注，除多國祭出制裁外，全球各地知名地標建築物在24日晚間也紛紛打起藍黃兩色燈光，投射巨型烏克蘭國旗聲援烏克蘭。法國巴黎的艾菲爾鐵塔也在25日晚間響應。

Solidarity.



Buildings around the world are lit up with the colours of the Ukrainian flag to show solidarity following the Russian invasion of Ukraine



Cinquantenaire Park in Brussels

The Colisseum in Rome

Flinders Street Station in Melbourne

Foreign Affairs Ministry in Skopje pic.twitter.com/41PPFQhBf0 — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

綜合外電報導，義大利羅馬競技場、比利時布魯塞爾的五十周年紀念公園（Cinquantenaire Park）、澳洲墨爾本的弗林德斯街車站（Flinders Street Station），以及北馬其頓共和國首都斯科普里（Skopje）的外交事務部大廈，都紛紛利用光影將烏克蘭的藍黃國旗投射在建築物上，以表達支持。

俄烏維基23日升溫時，柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）和巴黎市政廳等德法兩國知名建物已在外牆打上藍黃色燈光，以展現聲援烏克蘭。

艾菲爾鐵塔營運單位25日表示，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）要求將鐵塔打上藍黃燈光，將持續3天，表達對烏克蘭人民的支持。此外，伊達戈24日也參加巴黎一場遊行，抗議俄羅斯出兵烏克蘭，她也在推特發文譴責莫斯科當局「不正當而且犯罪的行為」。

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