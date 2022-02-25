草叢發現日治建物「豐原郡附屬官舍」　市議員緊盯修復進度

▲草叢發現日治建物「豐原郡附屬官舍」，市議員拼修復活化成知名景點。（圖／陳清龍提供）



記者游瓊華／台中報導

位在台中豐原鬧區的「豐原郡附屬官舍」被文資處列為歷史建物，由市府秘書處管理，但市議員陳清龍發現，官舍一直未被妥善管理維護，也沒做調查研究及修復再利用工作，在他強烈爭取下，市府終於編列經費。陳清龍表示，豐原郡附屬官舍是地方歷史見證，一定要修復保留並活化利用，使其成為全國知名古蹟景點。

台中市文資處表示，「豐原郡附屬官舍」為日治昭和年代木造結構建築，材料較一般官舍更為細緻，建築屋頂架構尚完整，部分構造仍保留了當初建造狀態，見證了1920年代臺中州行政制度調整的歷史，是該區域所剩不多得以被保存下來的建築，相當具有歷史意義及歷史價值，市府於2014年12月5日，公告登錄為歷史建築，成為台中文化資產。

▲市議員陳清龍緊盯修復進度。（圖／陳清龍提供）



陳清龍指出，豐原郡附屬官舍旁要新建豐原派出所，希望未來派出所外觀味道，配合豐原郡附屬官舍風格，官舍修復完成後，將會是全國性文化地標，與同為歷史建築的舊頂街派出所、葫蘆墩圳水岸花都廊道、墩腳綠園道結合，成為一條有城市人文景觀及歷史文化的觀光廊道。

參與調查研究的中華大學景觀建築學系副教授李奕樵說，若修復後能委由地方非營利組織管理，成為「葫蘆墩故事館」，用來陳列豐原的相關史料、進行歷史研究導覽，再跟附近景點結合，「豐原郡附屬官舍」可望成為知名文化景點。

台中市文資處指出，「豐原郡附屬官舍」調查研究，預計於年底結束，接下來就會進行修復經費估算、再利用方向規劃，接著就會向中央爭取經費開始修復，修復後的再利用方式，會再廣納、聽取各方意見。