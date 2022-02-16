豐原分隔島移樹封主幹道塞爆惹民怨　民代協調工務段2／25通車

▲豐原分隔島移樹封主幹道塞爆惹民怨，民代協調工務段2/25完工通車。（圖／陳清龍服務處提供）



記者游瓊華／台中報導

公路總局台中工務段去年10月下旬，進行豐原區中山路中央分隔島樹木移植，封閉中山路南北雙向內車道，結果上下班交通尖峰時間車輛塞爆。日前多位民眾向台中市議員陳清龍陳情，抱怨去年10月施工至今都已過元宵節了，到底是要搞多久。陳清龍表示經協調，工程原預計3月中旬才會完工，將提早在2月下旬完成。

陳姓民眾表示，中正路施工封閉內側車道，雙向僅剩一車道可用，一到上下班尖峰時間，中山路從圓環東路到豐原大道路段，就出現塞車狀況，以前大概等1次次紅燈就可通過，現在常要等2次以上，前幾天下雨時情況更是雪上加霜，等3次紅燈可以通過就算幸運。

市議員陳清龍表示，前往施工的中山路段觀察，因內車道封閉，汽、機車都擠在外側車道，看來險象環生，經與台中工務段聯繫後，台中工務段回應，工程將會提前在2月25日完工。

公路總局台中工務段長郭純鑑表示，豐原區中山路木棉花移植作業，從中山路、圓環東路口往南延伸至豐原大道，總長度900公尺，因分隔島老舊且出現鋼筋裸露，才在移植工作整段拆除重建，移植的70棵木棉樹，將移到國道四號神岡交流道邊坡種植，完工後的分隔島將會種植灌木進行綠化。