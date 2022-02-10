▲情人節浪漫看光影，2022水岸花都元宵活動登場。（圖／市議員陳清龍提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

迎接元宵、情人節， 2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」元宵及情人節活動將於2月12、13日在光影藝術走廊接力展開。活動發起人、台中市市議員陳清龍表示，活動除精彩樂團表演外，還會贈送虎年小提燈活動，歡迎大家一起來慶元宵、歡度情人節。

2022水岸花都「福葫生豐．浪漫情原」由市議員陳清龍、台中市繁榮葫蘆墩促進會出錢出力舉辦。2月12日上午11點，由豐釆茗樂樂團開場、后豐社大非洲鼓團、鎧歌重唱團接力上場，13日上午11點，將由樂峰樂團、 SUPERDRUNK樂團接力上場，精彩活動將持續到晚上8點。

水岸花都光影藝術走廊1月15日點燈後好評不斷，長300多公尺光廊，高7公尺、寬3公尺絢爛的巨大葫蘆主題燈，讓該處景色漂亮的令人讚嘆，每天都吸引許多民眾、情侶前往散步或約會，儼然成了豐原及地區民眾最愛去處，民眾黃小姐說：「這裡是豐原、山城地區最美、最有年味的地方」

陳清龍說，現場除精彩表演外，還有戳元宵、羊毛氈吊飾、做情花、手綁花束等20攤文青市集，與應景手作課程，歡迎民眾報名參加，12日下午4點開幕式，還有打卡送虎年小提燈活動，小提燈數量有限送完為止，歡迎民眾一起來豐原慶元宵、歡度情人節。