蔡壁如批美國「綜藝政治」無助烏克蘭　柯文哲嘆：最可靠還是自己

實習記者張鈞量／台北報導

俄羅斯昨（24日）入侵烏克蘭，民眾黨立委蔡壁如批評，美國無法有效反制俄羅斯已成為笑柄，其中「快將烏克蘭滅國」、抨擊美國「綜藝政治、藝人政客」等尖銳用語引起熱議。台北市長柯文哲25日表示，國際政治最可靠的還是自己「這才是事實的真相」。

▲台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）

蔡壁如25日發文表示，美國與北約，雖然在事前已作足功夫甚至不惜祭出制裁，但在俄羅斯閃電入侵烏克蘭、快將其滅國的當下，美國總統拜登竟在推特上發表：「全世界的祈禱與烏克蘭人同在」文字，如此不堪表現立刻成為笑柄。

蔡壁如強調，美國政治從2009年後進入「綜藝政治、藝人政客」的時代，「只要你會表演、能夠博得主流媒體眼球，傻呼呼的觀眾就會投票給你」，還說「媚俗的美國綜藝政客，對上心機深厚、靠著黑手黨勢力維持獨裁統治的俄羅斯獨裁者普丁，勝負其實已定」。

柯文哲受訪時表示，因為太忙的關係，其實蔡壁如的文章他還沒看，在經過記者轉述其內容主軸為批評美國未提供烏克蘭有效幫助後，他表示，「國際政治是這樣，講到最後還是靠自己」。

柯文哲強調，「所以每次講說『無事不來速悠以待之』，世界上最可靠的還是靠自己，不然要靠誰？這才是事實的真相」，也間接認同蔡壁如批評美國無法提供烏克蘭有效協助的論點。