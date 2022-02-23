健身教練悶死女友...把她掛臂彎當最後約會　友人：他思考了一個月

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一名健身教練22日晚間在同居處將女友活活悶死，再拿刀自殘，警、消獲報到場將兩人送醫，女方宣告不治、男方術後無生命危險；凶手的友人表示，早在一個多月前，他就說女友有新歡，而女友也坦承愛上別人，所以想跟女友一起死，這樣就能「永遠在一起」，原以為只是氣話，沒想到他付諸行動。

▲板橋一名男子疑因感情糾紛，將女友悶死後致電友人「幫我照顧我媽媽」，友人驚覺有異報警，警消破門發現男子胸口2處刀傷，其女友送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，35歲張姓男子在板橋某健身中心擔任教練，與28歲黃女是同事及情侶關係，兩人同居在金門街的巷子裡，但交往近9個月後感情生變。

●愛上別人

張男友人表示，自一個多月前就有聽張男說，發現黃女已經有了新對象，而黃女也坦承愛上別人，給張男沉重的打擊。張男除了積極挽回，也開始有了比較極端的言語，「想跟女友一起走、這樣就能永遠在一起」等語，大家聽到只覺得喪氣話，所以一直安慰張男，要他別想太多。

▲張男的友人與同事表示，張男一個月前曾說「要一起死」等話，沒想到真的做出傻事。（圖／記者陳雕文攝）

●痛下殺手

本月22日晚間7點多，張男跟黃女回到租屋處，張男疑似作「最後挽回」仍不成，決定實踐心中的極端想法…意即「殺人後自殺！」張男先動手將黃女悶死，並致電同事說，「幫我處理後事」，接著掛了電話，拿出預藏的藍波刀朝自己胸口捅了2刀，傷及肺部並流出涔涔鮮血。

同事著急報案，並與警、消人員趕到租屋處，按門鈴後張男開門拿刀架著自己脖子，向同事說「幫我照顧我媽媽，也幫我好好處理後事」，隨即閉門不應。消防人員動用破門器材，晚間9時40分破門，進入屋內被眼前景象嚇一跳。

▲張男拿刀自殘。（圖／記者陳以昇翻攝）

●把遺體靠在手臂，準備一起走

只見張男手上握著50公分大砍刀，胸口有1處穿刺刀傷及20多公分刀傷，傷及肺部，坐在沾滿鮮血的床單；而黃女則面部朝上倒在張男臂彎上，已經沒有生命跡象。

警、消人員緊急將張男送到亞東醫院開刀，把黃女送往土城長庚醫院急救，張男術後無生命危險，但黃女仍宣告不治。警方後續聯絡雙方親友釐清2人感情狀況，確切案情及女子死因仍有待調查。

張男友人補充說，由於張男從1個月多前，就時不時提到要跟女友「一起走」，雖然對於他付諸實踐感到震驚，但猜想他在動手的當下，可能沒有失去理智，是經過多日思考、決定好了才那麼做。

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