「插隊」衝診間恐嚇要殺女醫師　80歲翁硬拗：老弱難使人害怕

▲近80歲老翁威脅女醫師「殺了你」，反辯稱自己「年紀大身體瘦弱」不致使人害怕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名年近80歲的邱姓老翁，到高雄某一診所要求黃姓女醫師開立診斷證明書，老翁不耐久候闖入診間並威脅「不開立的話就殺了你」，被法院依妨害醫事人員執行醫療業務罪，一審判有期徒刑4個月，老翁上訴後竟辯稱自己「年紀大了，身體瘦弱，言論不致讓人感到害怕」，高分院未採信，駁回老翁上訴。

判決書指出，家住高雄市的邱姓老翁，2020年4月28日前往大同醫院地下1樓15號診間，要求黃姓女醫師立即替其弟開立診斷證明書，醫師請老翁等候叫號，但老翁竟暴怒闖入診間並咆哮，恫稱「如果到26號，你不開立的話，就殺了你」等語，醫院報警處理後將老翁移送高雄地檢起訴，法院一審判老翁有期徒刑4個月，如易科罰金以1000元折算1日。

邱姓老翁上訴到高分院，矢口否認有何威脅及妨害醫療業務犯行，稱那天只是請醫生開立診斷證明書，沒有說那些恐嚇殺人的話；辯護律師也表示，診間大門開放，如果老翁有恐嚇言行，外面等候的民眾應該會有反應，但監視器影像並無此情形，黃姓醫生也繼續看診，可見未妨害醫療業務；且老翁年近80歲，身體瘦弱，就算有以上言詞，也不至於使一般人心生畏懼。

根據警方調查，邱姓老翁在開始看診前就有衝進診間的行為，林姓護理師也作證稱老翁掛號為26號，有多次請他到外面稍候。但才看診到第2號，老翁就再次進入診間，說要找院長出面，並對醫師揚言拿刀「殺了你」，於是請警衛協助控制情緒不穩的老翁。

高分院認為黃姓醫師、護理師等人證詞相當，監視器影像也拍到警衛前來，若非醫師感到恐懼又何必請求協助，顯見老翁在診間內的言行達到使人畏懼之成分，於是駁回老翁上訴，可緩刑2年。