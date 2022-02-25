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街頭遇陌生人搭訕有何反應？　她列4狀況直擊重點：長相衣著很重要

▲▼問路,搭訕。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲遇到搭訕時人們的反應都不盡相同。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

在路上碰到有人過來搭訕，通常會做出什麼反應？有網友就好奇提問，女生如果在路上遇到搭訕，會如何反應，並列出4點可能的選項，文章掀起熱烈討論。

一名女網友在PTT的WomenTalk上以「被搭訕的反應」為題發文表示，很好奇女生碰到搭訕這件事，會有什麼反應？她列出可能的4種狀況，依序是「先打量對方的長相和衣著」、「連忙走開」、「假裝說有事離開」、「先聽聽對方會說什麼」，以及其他這個選項。

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原PO也分享朋友與自身的經驗，朋友們通常都會先看對方的長相和衣著，接著聽一下對方講什麼，如果長相和打扮OK，就會聽對方的說話內容，根據情況決定要不要閃人，聊得來就會考慮給IG或FB，但LINE不會給。

原PO表示自己的情況通常也跟朋友相似，「可是看外國有些電影，好像男生都很大方的邀約女方約會或吃飯，然後很快就會邁入下一個階段，但是以我的經驗來說，大部分的人都是只有到1和2這個階段，就算聊得開，讓對方+IG，之後也不會有後續，有的+了也不聊，如果很煩會封鎖對方」。因此原PO很想了解其他女生遇到搭訕後的反應與後續，是否有最後在一起的？或者還在觀察的？

▲▼原PO列出4種狀況詢問網友們遇到搭訕時會有的反應。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO列出4種狀況詢問網友們遇到搭訕時會有的反應。（圖／翻攝自PTT）

文章一出掀起熱議，有不少網友留言回覆自己可能的反應，「通常是2，但4一定是先發生」、「1吧，才看要不要說下去」、「5，報警吉（告）他」、「2，但也有不少技巧很好我以為單純閒聊，後來同學說我被搭訕才想說是嗎？！」「1、4同時參考，但好幾次給了任一種聯絡方式後，我過不久不是不回應就是封鎖了」。

另外也有網友們提出對「搭訕」本身的看法，「都直接說沒興趣不方便，連看人都不想，我無法理解陌生人來搭訕就給聯絡方式，感覺就很危險」、「我都會直接說沒興趣，因為真的很煩，搭訕的人都沒想過別人想不想被干擾嗎」、「直接走開，現實生活的搭訕只有推銷，千萬不要覺得是你長得好看」。

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