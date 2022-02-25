境外移入+65！「新增1死亡案例」自菲律賓入境　打過2劑莫德納

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（25）日國內新增65例境外移入，其中21例落地採檢確診，其餘44位為居家檢疫採檢驗出，以美國8例、印尼8例最多。其中境外移入新增1名死亡案例，為60多歲本國籍男性，有慢性病史，已施打過2劑莫德納，1/28自菲律賓入境、2/23死亡。另增3名本土病例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布2/25確診個案。（圖／指揮中心提供）

落地篩檢部分，今日上午有4架航班入境，3架美國、1架加拿大，共計採檢271名乘客，驗出1名確診者來自美國，陽性率0.37%。昨日則有19架長程航班入境，共採檢815人，其中有21位確診，陽性率2.58%。

指揮中心指出，死亡個案(案18815)為1/30公布之菲律賓境外移入，具有多重慢性病史，糖尿病、心肌梗塞併心衰竭及費動脈高壓、腎衰竭需長期洗腎等。接種過2劑莫德納疫苗，1/28入境機場時便已全身虛弱無力送醫，2月上旬採檢6次CT值皆超過30，符合解除隔離資格，但因多重慢性疾病繼續在醫院隔離治療，並於2/23死亡，死因為肺炎、心臟衰竭、腎臟衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼2/24、2/25入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）