大陸日增破百82+22！上海再新增「1例台灣輸出」為大陸籍船員

▲上海近幾日境外輸入最大威脅是香港。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委通報，2月24日，上海通過口岸聯防聯控機制，報告59例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中「病例30」為中國籍船員，自台灣出發，於2月22日隨船抵滬。此外，大陸衛健委25日通報，新增本土病例82例，本土無症狀22例，累計破百。

通報顯示，「病例30」是因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

近三日，上海每天都通報有來自台灣的新冠確診病例。自本月12日以來，上海累計已發現8例來自台灣的新冠肺炎確診病例，另有1例來自台灣的無症狀感染者。9名感染者中，除24日確診的船員為大陸籍外，其餘8人均為返鄉過年的台灣民眾。

目前，上海境外輸入感染者最大威脅仍為疫情失控的香港。在上海24日新增的59例境外輸入確診者中，就有51例來自香港。上海當天還新增境外輸入性無症狀感染者22例，其中21例來自香港，另1例來自加拿大。

大陸衛健委25日通報，大陸新增確診病例224例。其中本土病例82例（內蒙古30例，其中呼和浩特市28例、包頭市2例；遼寧18例，均在葫蘆島市；廣東8例，均在深圳市；四川5例，均在成都市；雲南5例，其中紅河哈尼族彝族自治州4例、臨滄市1例；廣西4例，均在防城港市；山西3例，其中晉中市2例、太原市1例；北京2例，其中朝陽區1例、通州區1例；江蘇2例，均在蘇州市；湖北2例，均在武漢市；天津1例，在東麗區；黑龍江1例，在雞西市；山東1例，在青島市），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（四川2例，黑龍江1例，雲南1例）。

新增無症狀感染者109例，其中境外輸入87例，本土22例（雲南9例，其中臨滄市7例、紅河哈尼族彝族自治州1例、德宏傣族景頗族自治州1例；廣東5例，均在深圳市；四川4例，其中德陽市2例、綿陽市2例；黑龍江3例，均在黑河市；上海1例，在閔行區）；當日轉為確診病例35例（境外輸入31例）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入21例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者816例（境外輸入668例）。