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宜蘭首座原住民族文創園區「蘭陽原創館」

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲「蘭陽原創館」110年9月18日盛大開幕，是縣府團隊與原住民族委員會共同努力的成果。

圖、文／蘭陽原創館提供

這裡原本是「宜蘭縣政府舊員工宿舍歷史建築群」，因豐碩的文化價值，在105年被登錄為歷史建築。歷經日治時期宜蘭學校校舍、戰後宜蘭縣政府所在地及宿舍群的積累，宜縣府在108年起耗時3年工期，將具有歷史紋理的老建物進行活化及創生，以原住民族文化為底韻，打造專屬宜蘭特色的「蘭陽原創館」，開展該領域產業的新興活水。

談到「蘭陽原創館」的誕生，林姿妙縣長目光明亮、語氣難掩驕傲，她說，原創館由9棟歷史建物組成，是縣府團隊與原住民族委員會共同努力的成果；過程雖然艱辛，但能讓各方朋友看見原住民族的文化之美與創意能量，是值得且應當投入的工作。而「蘭陽原創館」未來會走向何方？林姿妙縣長篤定回答：「以原創館作為鏈結原鄉與都會區的平台，促進宜蘭地區原住民族經濟發展、帶動週邊經濟產業發展，讓原住民族文化融入常民生活」，這樣的說法或許簡單， 但惟有堅持才能歷久不衰，成為一種態度和信仰，宜縣府正在這條路上繼續打拚。

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假日期間，館區會不定期邀請原住民樂團進行表演及辦理原創市集。區域內共有5家特色原民店家經營複合式餐飲店，民眾可以在店內享受原民傳統美食與創新原民料理，同時還有原住民族服體驗、派對房專屬包廂、SAORI手工編織織品及DIY手作體驗等活動。

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲假日原住民樂團表演。

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲假日原創市集。

原味覺醒，難忘的柴燒煙燻滋味-1919原燒料理

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲煙燻燒烤及煙燻肉漢堡。

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲阿美族傳統服飾體驗。

主打柴燒煙燻燒烤，以原木煙燻低溫慢烤10小時以上，原民傳統材燒融合異國料理的特色詮釋BBQ，創造多層次的口感與味覺享受，店內亦有提供阿美族傳統服飾體驗服務。

純真，分享生命中一切的美好-巴法娜小米甜點冰

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲由和式小空間打造成的派對房，提供壽星提前預約。

店家將原本和式小空間打造成派對房，當週壽星提前預約，會有阿美族慶生歌曲及生日小驚喜，店內招牌-小米奶露，更是結合原住民傳統美食小米的夢幻甜品。

茶席體驗，欣賞傳統紋路的現代手工編織-尤莉工坊

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲淺嚐茶道文化。

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲尤莉老師編織技藝採大膽用色。

尤莉老師為宜蘭泰雅族，曾經飄洋過海至日本學習編織技藝，採自由大膽用色，每件織作都是世界上獨一無二，店內的和式小空間亦提供茶席體驗，可以一邊喝茶一邊細細選購織品。

醒來吧，不要忘記自己的文化-醒來吧工作室

▲▼原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲全新完工的小吧檯推出全新餐點。

在泰雅族老闆的巧手下，今年1月才全新完工的小吧檯即將於過年期間推出全新餐點，在這裡也可以體驗原住民傳統文化編織DIY手作。

小米文化，跳脫傳統的創意飯丸-糰原飯丸

原住民,蘭陽,原創館。（圖／蘭陽原創館提供）

▲店內有提供苔球DIY手作體驗。

結合原住民食材-紅糯米及小米作出美味飯糰，以阿美族米食文化顛覆您對原民美食的想像，店內亦有提供苔球DIY手作體驗。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

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原住民蘭陽原創館

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