政大X東森助原民文化傳承 〈部落抓風味〉3／5開播「如身歷其境」

▲政大與東森合作的〈部落抓風味〉節目，今舉行記者會，宣布3/5開播。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治大學與東森集團攜手製作原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，預計下週六（3/5）晚間9點正式於ETtoday首播，今（23日）天在政大校長郭明政、東森集團副總裁廖尚文等人一同舉行節目開播記者會，節目由金鐘獎團隊製作，以最夯的虛擬實境VR製播方式，深入原民部落呈現其獨有特色與傳統，讓觀眾有彷彿身歷其境的感受。

政大繼2021年3月與東森集團宣布產學合作，今天雙方再度宣布新的合作，由原住民委員會與東森集團共同出資，政大原住民族研究中心與文化部擔任指導，金鐘獎團隊製作的《部落抓風味》，下週六起晚間9點正式在ETtoday首播，3月6日起每周日分別下午1點於原民台、晚間8點在華視播出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天下午包括郭明政、廖尚文、原民會經濟發展處副處長蔡妙凌等人一起參與開播記者會，郭明政特別致贈「產學楷模」感謝牌給廖尚文，期盼未來持續深化合作，為文化傳承及環境永續共創佳話；記者會現場並提供《土坂部落720 VR〈虛擬實境〉》，讓來賓現場體驗利用VR「真實感」與「即時互動」特性。

▼郭明政（右）致贈「產學楷模」感謝牌給廖尚文（左），期盼未來持續深化合作。（圖／記者許敏溶攝）

東森集團副總裁廖尚文今天代表東森出席記者會，他說，東森集團在921大地震後，由總裁王令麟發願成立東森慈善基金會，至今已有20多年，16年前提供原住民孩學童「愛的早餐」服務，幫助近3萬名部落孩童，王總裁每年到偏鄉親自作早餐給孩童吃，去年還邀請綜藝天王吳宗憲一起做早餐，有的孩童現在上大學，現在是輔大心理系，王總裁還邀請這位學生到東森工讀，代表的是未來延續的協助。

▲東森集團副總裁廖尚文。（圖／記者許敏溶攝）

廖尚文進一步表示，透過這次《部落抓風味》節目播出，希望讓更多大眾了解原住民相關傳統與文化與美食，這也符合東森文化與慈善基金會幫助原住民兒童理念，也希望該節目在社會上掀起一波對原住民文化與傳統的關注，並帶動部落美食與相關旅遊活動，讓更多原住民回部落創業。

郭明政則說，感謝東森集團的贊助，促成這次成功的產學合作，而大學強調社會責任，地方創生是大學可發揮部分，而其中一項就是發展原鄉產業，希望透過節目播出，讓大家認識原住民傳統與文化，帶動原住民經濟，創造部落榮景與美好的生活，就如同節目提到「越國際就越在地，最在地就是最國際！」；而政大已成立原住民研究學分學程、南島研究國際學分學程，並設置「南島講座」，期許政大成為南島文化交流的推動者，促成更多學術與社會實踐上的交流與合作。

政大表示，《部落抓風味》是由金鐘獎「人文紀實節目獎」得獎導演陳惠武製作拍攝，第一季共有八集，共走訪台灣壢坵、寶山、佳暮、英士、吉貝耍、大社、達魯瑪克等部落，記錄著泰雅族小姑娘小艾和西餐主廚小曼的部落遊記，透過鏡頭帶領觀眾走進大山裡的原住民部落，由耆老的口述，深入了解原住民傳統食材與部落的故事，同時探索學習部落文化，兼顧土地環保與多元族群的文化傳承，希望藉由部落的飲食文化的推展，帶動部落的觀光與經濟發展。

特別的是，這次《部落抓風味》結合政大豐厚的學術能量，部分節目內容由政大傳播學院特聘教授林日璇擔任技術顧問，採用720度環景技術，搭配VR互動的製作手法，拍攝台東縣達仁鄉的排灣族土坂部落，發揮VR「真實」與「互動」特性，讓觀眾身歷其境，模擬一場「元宇宙X原住民」深度的部落旅遊虛擬實境體驗，也期盼透過顛覆性影音內容製作技術，帶動部落套裝行程、文創商品和相關食品販售，達到部落地方創生的目的。

