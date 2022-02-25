▲衛福部健保會今日討論部分負擔調整等5項議題，攸關民眾權益。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會今（25）日召開第二次會議，討論「全民健保財務調整措施」，包括部分負擔調漲、旅外國人停復保規定、政府財務責任、補充保費採整年計算與修改投保金額上限等議題，預計今日會有結果。若委員達成共識，部分負擔與投保金額上限最快有望3月初預告、上半年公告實施。

衛福部社保司司長商東福日前表示，第二次健保會主要討論5大調整措施，其中部分負擔調整、投保金額上限等2項無需修健保法，僅需衛福部預告修正後公告實施；旅外國人停復保規範政府財務責任則需修改施行細則。但補充保費扣繳結算方式與海外所得納入補充保費計算，則需修改健保法，屆時需送立院討論後才可上路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲健保負擔調整細節。（圖／健保署提供）

《東森新媒體ETtoday》整理5項討論內容供讀者參考：

1. 部分負擔調整

依據健保署今日釋出方案，部分負擔主要更動藥品、檢驗檢查、急診等收費標準，輕症衝大醫院急診影響最鉅，最高一次要花800元；門診藥品也將收20%費用，但會依醫院級距訂上限，最高收300元。慢箋首次門診比照辦理，但之後若到基層院所領藥則免收費。檢驗檢查也依照轉診與否訂出10~20%部分負擔，上限落在200~400元。

2. 旅外國人停復保規範

依照106年修法規定，旅外國人停保後復保，需要補繳3個月的保費才能使用醫療資源，雖然已達財務平衡，但公平性問題仍為人詬病。商東福表示，根據108年統計，有9萬名旅外國人辦理停復保，但僅有6萬人就醫，此次討論有兩大方向，一為完全廢止停復保制度，或僅限因公出國、遠洋漁船等使用。一年約可挹注健保26億元收入。

▲不只部分負擔調漲！健保會5大重點一次看，旅外國人停復保恐廢止。（圖／記者李毓康攝）

3. 政府財務責任

二代健保改革後，已將政府應負擔保險經費從34%提升至36%提升財務責任，但政府負擔費用卻長年未達標，此次會議中也將調整認定範圍，若社福支出不算在36%內的話，政府將需多出錢負擔保費。

4. 補充保費扣繳計算

二代健保規定民眾若有獎金、執行業務、股利等6項所得超過2萬元，就須課徵2.11%補充保費，目前採逐月、分筆計算，程序繁瑣。商東福提到，此次調整擬採就源扣繳方式，改為逐年計費，但因涉及健保法修法，需經立法院討論後方可公告，無法即刻實施。

5. 修改投保金額上限

依據健保法第19條規定，月投保金額分級表最高級與最低級應維持5倍以上差距，雖然目前兩者差距7.2倍，符合健保法規定，但因最低級距的基本工資連年調升，最高級距多年來卻維持在18萬2000元，恐有失公平原則，今日會議也將討論是否將上限調整到19~20萬元。