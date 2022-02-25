哥哥免召也上戰場！　在台烏生曝當地現況：好多人排隊自願去打仗

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

俄羅斯於台灣時間24日上午對烏克蘭出兵，包含首都基輔在內，當地多座城市遭轟炸，情勢相當緊張。目前就讀國立中山大學教育所的烏克蘭籍博士生林歐莉亞，今天透過視訊緊急聯繫在烏克蘭的親友，才得知自己的哥哥昨天已經上戰場去打仗了。她說，哥哥有心臟病史，沒有被國家徵召，但仍自己下決定要保護國家，並轉述當地很多年輕人也都不等國家通知，自願要上戰場守護國家。

▲在台烏生視訊烏克蘭親友，得知哥哥已經上戰場去打仗了。（圖／記者吳世龍攝）

林歐莉亞來台念書，因為疫情已經3-4年沒回去，都透過視訊跟烏克蘭親友聯絡，她今天也透過視訊聯繫仍在烏克蘭的親友，並轉述當地狀況。她說，大家很害怕都不敢出門，而她在那邊還有哥哥、爸爸跟親戚，在衝突爆發後一直有跟家人保持聯繫，但有時候網路會斷訊，會緊張是不是旁邊什麼設備被炸掉了，非常擔心家人不安全，或者他們突然失聯。

▲▼林歐莉亞與烏克蘭親友聯繫，了解當地狀況。（圖／記者吳世龍攝）

不過，林歐莉亞透過視訊才得知，她的哥哥昨天已經上戰場去打仗了。她說，哥哥去之前都不敢跟家人講這個決定，因為他其實有心臟病史，並不會被國家徵召，但自己下了決定想要為國家打仗、守護自己的國家。

林歐莉亞說，哥哥42歲已經結婚、有小孩，不過哥哥還是認為這是應該的，並透露到現場才發現，當地很多人都在排隊，許多烏克蘭的男生也都不等國家通知，就自己自願要去打仗。

林歐莉亞的親友也透露，烏克蘭的男生心裡都知道早晚會收到通知，已經開始做心理準備要去打仗，而她的先生是運送公司的老闆，已經收到政府通知，車子可能要拿來幫助國家運送物資。

▲▼林歐莉亞在烏克蘭的學生，透過視訊曝光基輔最新狀況。（圖／記者吳世龍攝）

首都基輔情勢緊張，林歐莉亞也跟她在烏克蘭的2名學生視訊最新狀況，居住在首都基輔的學生表示，他們隨身攜帶簡便行李以及飼養的貓正躲在市區裡的一處地下停車場，政府有提醒，今天仍可能會遭受攻擊，若聽到空襲警報聲，要大家趕快躲去地下室或捷運裡。

林歐莉亞說，爸爸是居住在烏克蘭的小城市，距離雖然比較遠，但仍聽得見一些爆炸聲。不過，由於爸爸不敢搭飛機，且年紀已大擔心無法承受長途飛行，並未考慮來台灣，目前盡量待在家不出門，所幸物資仍是夠的。而她也轉述當地狀況，國家建議早上10點到晚上7點不能外出，一定要待在家，規定時間才可外出。

▲中山大學目前有3位烏克蘭籍學生仍在台灣就讀。（圖／記者吳世龍攝）

目前中山大學共有3位烏克蘭籍學位生，除了林歐莉亞之外，還有就讀醫學科技研究所碩士生羅丹尼以及教育與人類發展研究全英語學位學程碩士生伊庫娃。



林歐莉亞說，現在才了解在台灣還有許多烏克蘭人，希望未來大家可以成立群組，藉由集合大家的力量一起幫國家做些什麼。