健保會5調整措施「2案獲多數贊成」　部分負擔漲多少等陳時中拍板！

▲衛福部健保會周淑婉技監說明今日健保會會議上相關討論事項。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會今（25）日討論部分負擔調漲等事宜，上午9時30分開議、下午1時30分散會，4小時會議中，有3.5小時都圍繞在部分負擔討論。健保會技監周淑婉下午說明會議結論。她表示，雖然委員都肯定衛福部財務調整措施，但有表達部分負擔不是分級醫療的最終目標。而今日會議也僅有2方案獲得多數委員贊成，達初步共識。

第二次健保會主要討論5大調整措施，其中部分負擔調整、投保金額上限等2項無需修健保法，僅需衛福部預告修正後公告實施；旅外國人停復保規範政府財務責任則需修改施行細則。但補充保費扣繳結算方式與海外所得納入補充保費計算，則需修改健保法，屆時需送立院討論後才可上路。

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▲健保部分負擔調整，未經轉診到醫學中心費用增加。（製圖／記者嚴云岑）

周淑婉提到，今日會議中，有委員提出不少慢箋病人都是弱勢，避免部分負擔加重，建議健保署對於弱勢、高齡、年輕夫妻等對象，應該做資料分析評估，在執行細節上做調整，避免就醫「階級化」。此外，檢驗檢查部分負擔調整項目雖然立意良好，但並非病人能夠自行決定；急診依照檢傷分類收取部分負擔，也有失檢傷分類作為醫師評估治療優先順序標準，應備妥相關措施後再審慎考慮。

周淑婉說，此次會議討論的5項措施中，僅有2項獲得多數贊成，一為全面廢止旅外國人停復保，二為調整健保級距上限，贊同原因都是基於「提升公平性」。健保委員透露，健保級距調整上限為21萬6千元，但周淑婉表示，委員對此金額並無共識，也有人詢問「是否可以再調更高」，還有待社保司帶回研議。

▲健保部分負擔調整，輕症到大醫院掛急診恐一次噴800元。（製圖／記者嚴云岑）

健保署今公布部分負擔調整方案中，將加收門診藥品20%作為部分負擔費用，基層診所、地區醫院維持200元上限；區域醫院、醫學中心增加至300元。至於慢箋部分，第一次依然比照門診藥品收費，但之後若改到地區醫院、基層診所或社區藥局領藥，就可比照現行方案免收部分負擔，醫學中心則仍須每次收取100元基本定額。

此外，急診部分負擔也有所調整，草案中將醫學中心與區域醫院檢傷分類在四、五級的患者增收250~300元部分負擔，三級維持不變，一、二級則減收100~150元。而藥品與檢驗檢查部分負擔調整，則會挹注健保財務121億元，但有超過2500萬人受影響。

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