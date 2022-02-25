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武器都不會用！網炸鍋「該恢復2年兵役」：男女都要，別只會尖叫

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲俄烏之戰，也讓台灣兵源與戰力引發討論。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

看著國土一一淪陷，烏克蘭總統府25日公布命令，烏克蘭境內的義務役和後備人員都將被徵召，效期90天。對此，鄉民炸鍋討論，台灣是該恢復兩年兵制了吧，「烏克蘭還是開戰時才在那軍事訓練」，且面臨孤立無援的窘境，因此讓網友大聲疾呼，取消4個月兵役，「兵期不夠，很多武器傳承早就忘怎麼用！」

看著俄烏兩國廝殺，台人對兩岸情勢也感到心慌慌，一名網友在PTT發問，「是該恢復兩年兵役了吧？」原PO表示，目前烏克蘭孤立無援，「美國爸爸第一時間在那禱告，烏克蘭還是開戰時才在那軍事訓練，能不能等到援軍馳援都是問題了，看來看去還是靠自己比較實在。」

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對此，原PO主張，目前台灣實施的4個月兵役，「是將4個月夏令營改回兩年的時刻到來了，而那些一年兵役的臭老人負責後援補給，不要給年輕人那礙事，大家獻出你的心臟吧！」

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，體幹班訓練情況。（圖／記者林敬旻攝）

▲84年後出生的役男，僅需接受4個月軍事訓練。（圖／記者林敬旻攝）

文章貼出後，底下網友狂喊，「先延長至半年，再逐步增加至1年吧」、「早該如此了，四個月是能幹嘛」、「35歲以下全部2年，這樣才是訓練」、「主要是很多武器根本沒幾個會用」、「支持替代役還要再補一年義務役」、「支持男女都要，不要打過來只會尖叫」、「男女都當，先半年」、「兵期不夠，很多武器傳承早就忘怎麼用」、「當一年有差，四個月進去熟悉狀況就結束了」。

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