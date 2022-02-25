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與俄離婚「烏克蘭變別人情婦」！LINE瘋傳逆風文秒懂　網狂挺普丁

▲▼ 烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍空襲後冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍空襲後冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

俄羅斯總統普丁24日鐵了心，下達「特別軍事行動」命令，讓烏克蘭陷入亡國危機，總理澤倫斯基絕望喊話，「我們被迫孤軍奮戰」，以及對西方心灰意冷。正當各界同情烏克蘭孤立無援之祭，LINE卻瘋傳一篇逆轉文，將俄烏比擬成離婚夫妻，而烏克蘭還變成別人的情婦，讓網友秒懂兩國交惡始末。

普丁在昨日的緊急演說中，他解釋，在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）的軍事行動是出於情勢所逼，「頓巴斯人民共和國向俄羅斯發來了援助請求，希望俄羅斯幫助他們打擊烏克蘭政府軍，而俄羅斯是基於《聯合國憲章》第51條第7部分，才決定對頓巴斯地區展開特別軍事行動。」

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無情戰火竄燒2天，國際都將禍首指向俄羅斯，但LINE卻瘋傳一篇俄烏局勢的逆風文，把俄羅斯與烏克蘭比擬成「世仇夫妻檔」，認為俄國已經是認無可忍，不爽前妻成了情婦又從中講壞話，才會硬起來狠狠修理「她」一番，全文如下：

在二十多年前，老婆（烏克蘭）與丈夫（俄羅斯）離婚了，其中有幾個孩子也都歸給老婆。

當時候離婚，前夫對前妻也挺夠義氣的，當天給了一大筆資金（錢），也留下非常多的家產，並且在離婚之後，前夫俄羅斯還替她還清了 2000多億的債務，讓她前妻（烏克蘭）無債一身輕，而且未來生活也都不用擔心，前夫衷心希望她能夠過得更好，前夫真的是有情有義。

但是，前妻擺脫了前夫之後，原本的個性開始表露無遺，開始與村霸（老美）及一幫浪公子（西方）眉來眼去、有說有笑、打情罵俏，一直到最近的時間，已完全躺在他們的懷裡，顛倒是非的辱罵前夫種種不是，紙包不住火，許多朋友將此事告訴前夫，前夫大怒，忍無可忍，找了前妻告訴她，飯可以多吃，話不能亂講；前妻感覺自己受到了委屈，便去找了村霸，也完全聽從村霸百分之百的建議，兩人勾搭在一起，聯手出擊，即將對前夫進行圍攻行動。

前夫很生氣，警告前妻也不聽，於是要了一個孩子回來（克里米亞），前妻面子掛不住，開始懷恨做夢，想要嫁給北約家族，仗勢擠壓前夫，而村霸並不想娶她，只想利用她，跟她在一起欺負她前夫，心裡的如意算盤打得精，她傻傻的，每天對另外兩個孩子拳打腳踢、惡言相向、不給飯吃、限制兩個小孩的行為行動，逼得這兩個小孩子哭著去找爸爸幫忙。

而且這個村霸，一直在旁邊幫她煽風點火，只是有時侯會送點過期的東西（彈藥）給她，她自以為有很多人撐腰，天不怕、地不怕的，更肆無忌憚地對前夫加以猛烈的攻擊。

前夫忍無可忍，並且看著這兩個可憐的小孩，說著不用怕，便氣沖沖地帶著傢伙，找她算帳，把這兩個小孩子要回來，並且保護他們不被前妻欺負。

向所有人喊著誰敢動，我都一併解決，這下子，連同跟她在一起的村霸及那幫浪公子，都不敢出聲，只能眼睜睜地看著她被前夫修理，哭聲不斷，所有人也不敢向前一步，只能這樣看著她受到可怕的折磨，無能為力啊。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲▼俄烏猶如世仇夫妻。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

「老婆」自食惡果的下場，讓網友驚呼「很貼切...那個惡霸常常搞七捻三，朝秦暮楚始亂終棄...真的不能太相信他」、「離婚就兩清了，從此就是陌路人，打人就不對呀...更何況打無辜的人」、「比喻的太實際了，離我們家隔壁賣麵的阿姨都看懂了，呵呵」、「公正客觀面對歷史...才是決解事情的根本之道」。

不過有人認為，這篇是以俄羅斯的立場來下筆，「只可惜，打女人的就不是男人，這幾年女權=國家安全至上囉」、「只是感覺寫這篇文章的作者可能親俄反美，立場不同寫出來的文章可能也有點差距」、「每次我們都接收美國告訴我們的觀點，真的要多看看不同觀點」。

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