網狂哀：還我小戴！台灣燈會「無人機遭干擾」　陳其邁致歉

地方中心／高雄報導

「2022臺灣燈會在高雄」1500台無人機展演成最夯話題，昨（24日）晚間更加開「高雄市民日」，加碼演出唯一最長時間的煙火展演，未料，施放最大口徑16吋煙火，不料長達12分鐘的展演尾聲竟受到訊號干擾，導致重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的虎爺也不見了，讓不少人狂哀「還我小戴！」市長陳其邁事後也在臉書致歉，表示遭到嚴重訊號干擾，正在調查來源當中。

▲2022高雄台灣燈會無人機展演出包。（圖／翻攝記者爆料網）

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針對本次燈會，高雄市政府特別邀請國際藝術家設計無人機演出，利用1500架無人機搭配虎年意象，在夜空中排出動態虎爺、鯨魚等圖案，自2/9首度登場就引爆話題，每個展出場次都備受關注。而24日晚間特別加開一場「高雄市民日」，除了有精采的無人機，市府更公布專屬彩蛋，將施放本次燈會最長時間的煙火展演，且為最大口徑16吋的煙火。

未料，展演接近尾聲，現場卻遭訊號干擾，不只重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的歡喜虎爺也不見。有民眾失望表示，「昨晚去看第二次，跟第一次體驗落差很大，還以為是風的關係....後面三場要hold住啊，別讓外縣市來的朋友失望！」也有人哀號「還我小戴！」「邁邁～人家的小戴」。

對此，市長陳其邁也在臉書致歉，寫道「今晚在無人機展演後半段，圖形無法完整展示演出。我們感到相當抱歉，也感謝大家對演出的支持。無人機國際團隊表示遭遇嚴重訊號干擾，正調查干擾訊號之來源當中」。

另外，副市長史哲也表示相當震驚，「很抱歉也很遺憾，在無人機展演後半段，部份圖形無法完整展示演出。」事後史哲也請intel 團隊提出報告，並與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段收到刻意干擾，因此立即請電信警察到場，進行相關徹查與協助。

史哲說，目前還找不到刻意干擾的來源，後續3天市府將會謹慎面對，「也懇請大家前來欣賞時幫忙協助，展演前一起關飛航模式、一起幫忙勸導非合法申請的無人機。」

▼2022高雄台灣燈會，無人機遭到干擾。（圖／記者賴文萱翻攝）