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跳槽換工作必看！　6個人資絕不會告訴你的面試地雷

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為加速廠商及求職者更便利的進行媒合面試，元旦後火速開辦7場次徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲跳槽換工作必看！6個人資絕不告訴你的面試地雷。（示意圖／資料照，下同）

記者游瓊華／台中報導

揮別2021年疫情籠罩的低氣壓，2022年景氣回溫，各行各業大缺工，尤其是農曆虎年開始，上班族掀起轉職潮，但不論管理職或非管理職，面對面試時都得小心翼翼、準備充足，人力銀行業者列出9個人資在面試時絕不會告訴你的地雷，包括履歷錯字、沒自傳，甚至遲到等皆入列，當心別誤踩，以免跟好職缺擦身而過！

1111人力銀行調查顯示，企業人資平均僅用155秒、約2分鐘半就審完一份履歷，在分秒必爭的人資眼中，包括沒有照片、沒有自傳、職能不符合應徵職務所需、履歷錯字連篇、學歷不符合要求，都是NG履歷，一定會被「秒刪」，在第一關就會被淘汰。

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為加速廠商及求職者更便利的進行媒合面試，元旦後火速開辦7場次徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1111人力銀行公關總監陳尹柔分析，人資僅花不到3分鐘看履歷，且調查顯示，平均只花32分鐘就會決定是否錄取求職者，因此面試過程一定要步步為營，除了履歷很重要之外，包括求職者遲到、衣著不適當、態度不佳、經常低頭看手機及對公司與職務一無所知，也是大踩人資紅線，絕對要避免。

陳尹柔也建議，面試前不妨先將想要了解的公司問題逐一條列，化被動為主動詢問主考官，不僅能展現個人主導性，也有助於更精準掌握應試公司背景，讓自己做出最正確的從業抉擇。

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