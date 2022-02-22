「影片履歷」6大優勢一次看　口條好先加分、提高錄取成功率

文／職場人

隨著數位科技更迭頻繁，再加上疫情必須維持社交距離的影響，履歷電子化、遠端線上面試等也逐漸成了趨勢，「影片履歷」的創意發揮也慢慢嶄露頭角，成功博得HR的眼球，但是在求職資料中附上自我介紹的影片真的比較加分嗎？下列編輯就整理了6個「影片履歷」的加分優勢，一起來看看吧！

影片履歷優勢1：「口條好」的人加分

▲履歷電子化、遠端線上面試逐漸成了趨勢。（圖／pixabay，下同）



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影音履歷的第1個優勢為「適合不擅長文字的人」，一想到要重新製作或更新履歷就打消轉職的念頭？這種情況對於不擅長文字的來說更是如此，尤其是要盤點自身的專業、經歷和寫出簡而易懂的自傳，對不少人來說都很困難。然而，藉由影片履歷讓不擅長文字的人可以換個方式行銷自己，若你剛好又是口條清晰、有條理的人，善用影音表現會對你的履歷會相當加分！

影片履歷優勢2：充分展現個人特色和創意

影音履歷的第2個優勢為「可以充分展現個人特色和創意」，影音履歷可以真真實實看到你這個人，包括你的面貌、聲音、動作，而且求職者還可以發揮創意地針對錄製影片的背景、音樂做點巧思，比起生硬的文字履歷來得更生動！

影片履歷優勢3：HR可以更熟知求職者的性格特質

延伸上述內容，因為HR可以間接看到你這個人，所以影音履歷的第3個優勢為「讓HR更熟知求職者的性格特質」，以往HR只能透過文字作初步了解，但HR也很忙碌不可能花很多時間全部看完，通常只會挑重點瀏覽，若文字排版沒做好可能就失去面試的機會，而透過簡短的影音可以濃縮文字重點，而且影像留存的記憶也會讓人印象更深刻！

影片履歷優勢4：節省時間成本

如同前述所說，透過影音可以比文字更快速了解求職者，這也突顯了影音履歷的第4個優勢「節省時間成本」，過往HR只能透過文字、作品集和照片挑選適合的人選面試，但往往實際面談後可能會發現求職者的行為或特質不符，藉由影音履歷HR可以在實際邀約面談前更精確地篩選一波。

影片履歷優勢5：因應未來趨勢

在疫情影響的催生之下，不少公司行號都積極地數位化、資料雲端化等，所以影音履歷的第5個優勢也是在「因應未來趨勢」，比如之前因應三級警戒，所以職場人WFH就不得不使用線上會議、視訊會議，就連面試也幾乎改採線上面談、遠端面試，未來職場人的鏡頭力及線上表達力也變得相對重要。

影片履歷優勢6：增加求職成功率

綜合上述所說，影音履歷的第6個優勢為「增加求職成功率」，雖然影片履歷趨勢漸興，但還不算普及，若職場人能在履歷中增加影音，並結合上述的優勢，無疑是在履歷大海中的一盞明燈，可以讓HR搶先發現你或留下印象。

上述關於影片履歷的6個優勢，職場人有什麼看法呢？編輯覺得在制式的履歷中，若能藉由影音發揮創意，也許是一加分關鍵。不過建議職場人還是要評估一下欲求職的公司性質為何，若欲應徵的公司已經有規定履歷格式，就盡量不要多此一舉，或是公司性質不是新創類型，可能就得考慮影片風格是不是不要那麼活潑元素等。

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