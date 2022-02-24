烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

▲烏克蘭人伊莉錄製影像希望美國總統拜登派軍救援。（圖／The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉提供）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯24日向烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭以「高度安全風險」為由關閉全國領空。對此，旅居烏克蘭台灣人的老婆伊莉，錄製影片向美國總統拜登（Joe Biden）求助，希望美國派遣軍隊到烏克蘭，不然烏克蘭和台灣很快就會被佔領。

俄羅斯總統普丁向烏克蘭宣戰後，俄軍就開始從多個方向進攻烏克蘭，首都基輔（Kyiv）與第二大城卡爾可夫（Kharkiv）紛紛驚傳爆炸，有烏克蘭網友拍到，路人騎著腳踏車在路上，砲彈從天降下，現場火光四射，路人不幸被攻擊倒地，地上出現血跡，還有被砲彈轟炸過的大洞。

至於位於烏克蘭西南部、距離邊境車程3小時的某小鎮，一名台灣人查爾斯與老婆伊莉，向台灣媒體提供幾段畫面，是鎮上居民在超商、藥局採買生活用品與必需品的畫面，而鎮上也瀰漫著凝重氛圍，居民似乎已在為逃離家鄉做各項事前準備工作。

查爾斯形容，現在超商內在瘋狂，食物都被搬得差不多，而他的老婆禁止他拍攝，因為她擔心會被現場維安的警察找麻煩。

此外，伊莉也錄製一段影片給媒體，希望透過媒體傳達訊息給美國總統拜登。伊莉表示，她是烏克蘭人，她想告訴美國總統，這是一個非常艱難的決定，希望派遣軍隊到烏克蘭，如果現在不這樣做，幫助烏克蘭，保護自由，相信全世界都會參與第三次世界大戰，「我相信烏克蘭和台灣很快就會被佔領，這一次是關於公平和正義」。

伊莉說，她想知道你還在等什麼？是等到很多烏克蘭人死了，然後美國才會派軍隊，這樣人們就會給他榮耀，還是要等到俄羅斯攻擊美國？