俄羅斯開炸宣戰！　「一個問題」讓鄉民驚呆：台灣還在後知後覺

記者趙蔡州／綜合報導

俄烏衝突正式爆發，包含烏克蘭首都基輔在內，哈爾科夫、利沃夫、馬立波、敖德薩等烏克蘭多座城市均遭到轟炸，烏克蘭總統澤倫斯基宣布全國實施戒嚴。消息經報導後引發台灣網友關注，不少人認為這次衝突對台灣有重大啟示，還有人在批踢踢說「台灣還在後知後覺！」

▲烏克蘭總統辦公室公布基輔爆炸的畫面。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

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俄羅斯總統普丁24日宣布，俄軍將在頓巴斯地區展開一項軍事特別行動，希望能得到議會對行動的堅定支持，並強調特別行動的目的不是要佔領烏克蘭，而是要使烏克蘭「非軍事化和去納粹化」。普丁宣布展開行動不久後，烏克蘭包含首都基輔在內的多個大城市均遭到轟炸。

▲俄烏開戰，網友在批踢踢熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

俄烏開戰引發台灣網友關注，有網友在批踢踢發文疑惑說「請問現在俄羅斯、烏克蘭是真的開打了嗎，不是才在說烏克蘭台人老神在在，要台灣的家人親戚不要恐慌」

其他網友紛紛回應，「烏克蘭各地都被炸，還在安慰只打東部」、「台灣還在後知後覺」、「爵卿：不怕，台灣比烏克蘭重要10倍」、「曾經老神在在，現在與神同行」、「就說制裁有啥用，出兵才是真的」、「就是有你這種後知後覺的人」。

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