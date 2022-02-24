林佳龍大讚「林右昌建立障礙」　預言最緊張的人是蔡適應

▲副總統賴清德、前交通部長林佳龍出席林右昌新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

基隆市長林右昌24日舉行《雙魚B 理科市長》發表會，副總統賴清德、前台中市長林佳龍等人都受邀出席。林佳龍在致詞時表示，林右昌這幾年執政建立了「林右昌障礙」，甚至開玩笑表示，最緊張的應該是立委蔡適應（可能投入2022年基隆市長選戰），不過他仍可以站在林右昌地基上繼續超越。

林佳龍表示，林右昌跟他除了都姓林之外，林右昌是他台大的學弟，也是野百合世代，跨越了這幾年，從府院黨一直從中央到地方，重疊了有20年，他近距離互動跟觀察，林右昌是個實在的人，腳踏實地，待人也很誠懇，低頭就是做事，抬頭就是前瞻，腦袋裡一堆泡泡。

談起林右昌的名字「Uchange」，林佳龍說，基隆是因為他而改變，是政治人物養成裡，各種工作都有做過，2008年民進黨失去中央政權之後，他們都一起到基層經營，一步步走來都是酸甜苦辣。

林佳龍認為，林右昌的領導力讓基隆改變了方向，走上正確的道路，在不到8年的時間裡，讓基隆得以改變，讓基隆市民臉上有笑容。

林佳龍甚至說，林右昌建立了「林右昌障礙」，他還開玩笑表示，最緊張應該是立委蔡適應（民進黨可能投入2022年基隆市長選戰），不過他仍可以站在林右昌打造的地基上繼續超越。