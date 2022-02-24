桃園表揚45位技職競賽績優學生　鄭文燦加碼獎勵金

▲市長鄭文燦接受技職競賽績優學生獻獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2021年度高級中等學校競賽績優學生頒獎典禮、24日於市府舉行。市長鄭文燦表示，市府重視技職教育，今天表揚桃園市在「2021第17屆烏克蘭國際發明獎」、「第51屆全國技能競賽」與「2021學年度全國技藝競賽」中表現優異的45位獲獎學生，期許每位技職體系的學生未來持續發光發熱。

▲桃園表揚45位技職競賽績優學生。（圖／市府提供）

鄭市長指出，2021第17屆烏克蘭國際發明獎由永豐高中校長黃懷德、教務主任劉信傑、元智大學老師簡廷因共同指導鄒宜汝、謝俊民、黃豊馭3位學生，以車聯網技術建立煞車預警裝置，提高車輛安全性，成功在全球20個國家、341件作品中脫穎而出，榮獲「金牌獎」的殊榮；而勞動部主辦的第51屆全國技能競賽獎是國內青年技能競技的最高殿堂，共計19名學生獲獎，市府也加碼近30萬元獎勵金，讓學生得到更大的鼓勵。

鄭市長表示，教育部舉辦的2021學年度全國技藝競賽，是全國規模最大的相關賽事，有23名學生榮獲金手獎，其中工業類有8名學生、商業類有9名學生獲獎，市府也首度加碼12萬元獎勵金，肯定同學們的努力，並感謝老師的指導。

2021學年桃園市技職體系的學生共計3萬1,000餘名，學生藉由Maker訓練及STEAM的學習，以做中學習、探索學習的方式，積極發揮自身潛力。桃園市針對技職教育之推動，除每年編列預算補助業界實習、產學合作、建教合作與充實教學實習設備等外，更與全球PCB龍頭廠商臻鼎合作，獎勵表揚本市技職生之特殊表現，2021年總計獎勵479名學生，發出507萬獎助學金。