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社會 社會焦點 保障人權

還原情殺現場！健身教練求新任放手不成　悶殺女友擁懷中等死

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區健身教練跟女友交往近9個月，期間女友疑交新歡提出分手，原本要搬離同居處，但教練苦苦哀求復合，還求新歡放手；為了安撫他心情，遲未搬離，沒想到2人22日晚間再度為了感情問題爆發爭執，教練盛怒下悶死女友，再持刀自捅胸口，傷重送進加護病房，警方仍要等他清醒，才能釐清殺人動機。

▲▼板橋情殺案，張男。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張姓健身教練返家後悶死女友。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼黃女買了晚餐返家，沒想到就被男友悶死。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋情殺案，女友最後身影。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，35歲張姓健身教練跟28歲黃女交往近9個月，同居在板橋區金門街，1個多月前黃女疑交了新男友，開口提分手，原本打算搬離同居處，但張男愛的深，苦求不願分手，黃女為了安撫張男勉強留下。

張男為了挽回這段感情，把健身教練工作辭了，每天喝酒買醉，甚至私下找黃女新男友哀求放手，但仍挽回不了黃女的心。張男就在生無可戀之際，打算出國工作，但不知何故，近日突然打消出國念頭，還說要跟黃女永遠在一起，親友們以為2人已經復合，直到張男行兇後告訴朋友「回不去了，麻煩以後多照顧他70多歲的媽媽。」，才驚覺出事了趕緊報案。

▼張姓健身教練行兇後，拿50公分大砍刀自捅胸口。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋情殺案，兇刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

張男犯下殺人案後，拿了50公分的大砍刀自捅胸口，傷口深及肺部，造成嚴重氣胸，將床墊整個染紅，還將黃女遺體擁在臂彎裡，警消破門後將他送往亞東醫院急救，目前仍在加護病房觀察中，警方仍要等他甦醒後才能釐清他的殺人動機。

▼張姓健身教練與女友在板橋區金門街租屋同居。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋一名男子疑因感情糾紛，將女友悶死後致電友人「幫我照顧我媽媽」，友人驚覺有異報警，警消破門發現男子胸口2處刀傷，其女友送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

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