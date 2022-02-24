健身教練嗆女友「一起死」　姊悲嘆成真...淚喊：我妹沒劈腿

▲健身中心張姓教練悶死黃姓女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名健身教練因挽回不了女友的心，先將她悶死再持刀自捅胸口，目前仍在加護病房救治；事發後，女友姊姊出面澄清2人並未同居，「妹妹更沒有劈腿」，是分手後才交新男友，是教練糾纏不清求復合，更難過表示「曾聽妹妹說男友說要一起死，沒想到竟成真」。

▼黃姓女子最後返家身影 。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日晚間9時許，警消接獲報案，指稱金門街31巷有緊急救援，到場後與報案人接觸並按鈴示意開門，發現35歲張姓男子拿著一把黑色大砍刀架在自己脖子上「幫我照顧我媽媽，也幫我好好處理後事」，隨即閉門不回應，警消評估狀況有危急，立即動用破壞器材強行破門進入屋內。

▼黃姓女子板橋金門街租屋處 。（圖／記者陳以昇翻攝）

進入屋內後，發現28歲黃姓女友已經氣絕身亡，仰躺在張男臂彎，張男則躺在床上，身上2處傷口淌著鮮血，不時痛到發出哀號聲，救護人員緊急將2人送醫，黃女仍宣告不治，張男則傷及肺部氣胸，目前還在亞東醫院加護病房救治。

事發後，黃女的姊姊澄清表示，2人沒有同居，妹妹生前跟她說，張男情緒管理有問題，有暴力傾向，還會隨身帶刀，1個多月前協議分手之後，才跟新男友在一起，並沒有劈腿；分手後為了安撫張男情緒，才會沒斷了聯繫，沒向他拿回租屋處鑰匙，是張男不願放手，還曾向妹妹說「要一起死」，沒想到妹妹仍遇死劫。

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▼健身中心張姓教練拿隨身攜帶的大砍刀自殘 。（圖／記者陳以昇翻攝）