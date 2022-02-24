　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經濟防疫新模式「廢除警戒分級」　學生確診停課也縮短為10天

▲▼指揮中心記者會，（左起）發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣持續二級警戒至今，中央流行疫情指揮中心今宣布鬆綁措施，指揮官陳時中也直言，疫情警戒分級將取消，未來要步入經濟防疫新模式，會用滾動式檢討取代警戒分級，未來學生確診停課14天規定也會修訂為10天，另會做大規模篩檢等預防措施，決定整體停課範圍。

在二級警戒期間，雙北首長因應防疫，祭出比中央嚴格的1學生確診、全校停課14天措施，隨著未來進入經濟防疫新模式，被問及未來地方比中央嚴格的情況是否會維持？陳時中表示，停課也會修訂為10天，但會視確診者在同班級或不同班級有所調整，不過當班上有人確診，同班級停課10天還是有必要。

陳時中今宣布，3/1起口罩措施可部分放寬，包於室內外從事運動時、室內外拍攝個人/團體照時，自行開車、車內均為同住家人或無同車者時以及唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時，均可不用戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，在交通運輸方面，包括雙鐵、公路客運、船舶、國內航班，皆可開放飲食。宴席也開放逐桌敬酒敬茶，賣場、超市和市場也開放試吃。而原本持續實施的離島快篩，也全面取消。

至於警戒分級方面，陳時中表示，現在Omicron特性和之前的情況不同，警戒分級已經不符合現在，步入經濟防疫新模式的需要，未來會在既有的情況檢討放鬆，會用滾動式檢討取代警戒分級。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
俄羅斯傘兵入侵烏克蘭！　上萬人空降畫面曝光
魯蛇帶「烏克蘭辣妻」驚慌逃跑！　傘兵、導彈滿天飛
烏克蘭爆逃難潮！車潮塞滿　加油站ATM大排隊
俄軍全面入侵　烏克蘭「數百名士兵」陣亡
快訊／桃園新興高中學生確診　明天停課
北市曝5天確診足跡　曾搭北捷紅線、滬江高中考國考
烏東淪陷！　盧甘斯克2城鎮已被拿下
烏克蘭還有28台僑！　外交部將協助撤離
快訊／俄軍再轟烏克蘭機場！　近距離畫面曝
在烏正妹15hrs前才報平安！　網急湧FB：還好嗎
經濟防疫新模式「廢除警戒分級」　學生確診停課縮短為10天
警戒分級取消！　陳時中：步入「經濟防疫新模式」　
烏克蘭12名台生3人已返台！　其餘9人現狀曝光
快訊／新北最新確診足跡　中山站、竹圍、自助餐店

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨領域學習成主流　北科大推28個微學程培育產業即戰力

飛彈炸烏克蘭機場　34秒影片曝「路人1舉動」震驚鄉民：心臟強大

男友關注前任FB！她怨「把我當什麼？」　網抓關鍵：值得讚賞

解封6措施懶人包！7場合免戴口罩　宴席可逐桌敬酒、雙鐵車廂開吃

去年酒駕死亡數318人創5年新高！　交長痛罵「混蛋」：再犯就等吃牢飯

快訊／桃園新興高中學生確診！明天停課　全校師生大採檢

街上空無一人！商家盼推「旗津券」　陳其邁：全力振興一定加碼

被拱選桃園市長　陳時中：繃緊神經防疫「下樓梯沒走好會跌跤」

金門爭取重開小三通！陳時中：由陸委會評估「需考量醫療量能」

「長輩比較緊張」在烏正妹15hrs前才報平安！網急湧FB：還好嗎

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

跨領域學習成主流　北科大推28個微學程培育產業即戰力

飛彈炸烏克蘭機場　34秒影片曝「路人1舉動」震驚鄉民：心臟強大

男友關注前任FB！她怨「把我當什麼？」　網抓關鍵：值得讚賞

解封6措施懶人包！7場合免戴口罩　宴席可逐桌敬酒、雙鐵車廂開吃

去年酒駕死亡數318人創5年新高！　交長痛罵「混蛋」：再犯就等吃牢飯

快訊／桃園新興高中學生確診！明天停課　全校師生大採檢

街上空無一人！商家盼推「旗津券」　陳其邁：全力振興一定加碼

被拱選桃園市長　陳時中：繃緊神經防疫「下樓梯沒走好會跌跤」

金門爭取重開小三通！陳時中：由陸委會評估「需考量醫療量能」

「長輩比較緊張」在烏正妹15hrs前才報平安！網急湧FB：還好嗎

跨領域學習成主流　北科大推28個微學程培育產業即戰力

親眼見證KID浪漫求婚！　婁峻碩曝「東區妹仔」私下真實面

減速機大廠台灣精銳今年業績看增　預計四月掛牌上市

飛彈炸烏克蘭機場　34秒影片曝「路人1舉動」震驚鄉民：心臟強大

陳冠霖壁咚李燕狂眨眼…原因超嚇人！拍戲險瞎「木屑現還卡在右眼」

男友關注前任FB！她怨「把我當什麼？」　網抓關鍵：值得讚賞

俄烏開打／比特幣跌破3.5萬美元　以太幣重挫13.6％

盧布狂瀉至歷史低點！俄股跌到熔斷　莫斯科交易所重新恢復交易

俄羅斯傘兵入侵烏東！　上萬人空降畫面曝光

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶「烏克蘭辣妻」驚慌逃跑　千坪豪宅不要了

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

【心內話】我的復仇之道

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

6天雨下對地方！石門水庫滿出來了

陰雨連下沒烘衣機怎麼辦？網推1神器

妙麗搭捷運！解放襯衫「彈出酥胸」神到IG了

3/1起口罩鬆綁！4條件可免戴口罩

特斯拉駕駛國道睡到歪頭　畫面曝光！

桃園加碼五倍券200換2000　網友哀號：早用完了

快訊／今增7本土「分布4縣市」　境外暴增73案

開戰在即　旅烏台人須冒險到莫斯科代表處

黑心泡菜「長滿蟲卵」　台灣好市多有賣同款

北北基大雨　新竹以南「太陽公公」終於上班

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面