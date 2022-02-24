經濟防疫新模式「廢除警戒分級」　學生確診停課也縮短為10天

記者嚴云岑／台北報導

台灣持續二級警戒至今，中央流行疫情指揮中心今宣布鬆綁措施，指揮官陳時中也直言，疫情警戒分級將取消，未來要步入經濟防疫新模式，會用滾動式檢討取代警戒分級，未來學生確診停課14天規定也會修訂為10天，另會做大規模篩檢等預防措施，決定整體停課範圍。

在二級警戒期間，雙北首長因應防疫，祭出比中央嚴格的1學生確診、全校停課14天措施，隨著未來進入經濟防疫新模式，被問及未來地方比中央嚴格的情況是否會維持？陳時中表示，停課也會修訂為10天，但會視確診者在同班級或不同班級有所調整，不過當班上有人確診，同班級停課10天還是有必要。

陳時中今宣布，3/1起口罩措施可部分放寬，包於室內外從事運動時、室內外拍攝個人/團體照時，自行開車、車內均為同住家人或無同車者時以及唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時，均可不用戴口罩。

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另外，在交通運輸方面，包括雙鐵、公路客運、船舶、國內航班，皆可開放飲食。宴席也開放逐桌敬酒敬茶，賣場、超市和市場也開放試吃。而原本持續實施的離島快篩，也全面取消。

至於警戒分級方面，陳時中表示，現在Omicron特性和之前的情況不同，警戒分級已經不符合現在，步入經濟防疫新模式的需要，未來會在既有的情況檢討放鬆，會用滾動式檢討取代警戒分級。