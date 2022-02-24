去年酒駕318人死亡創5年新高！交長痛罵「混蛋」：再犯就等吃牢飯

▲交通部公佈2021年道路交通安全總報告數據。示意圖。（圖／記者張君豪翻攝）

記者許維寧／台北報導

交通部今天（2/24）公布2021年道路交通安全總報告，國內交通死亡事故人數連年提升，去年30日內死亡人數為2990人，但相較前年降低10人。但酒駕死亡人數去年高達318人，相較前年再增加29人。交通部長王國材也在記者會上表示，死亡人數減少10人仍「非常不滿意」，尤其是酒駕死亡人數不減反升：「酒駕的混蛋們，如果再酒駕絕對會讓你吃牢飯。」

交通部今天公布2021年道路交通安全總報告，去年交通事故總件數為35萬6779件、受傷人數47萬4376人，死亡人數則為2990人。30日內死亡人數以高雄、台南最多，分別為333人和295人，再者則為台中市283人。若和前年2020年相比，事故總件數減少5480件、30日內死亡人數減少10人、受傷人數則減少7777人。

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若以5年時間來看，2017年自2020年30日內死亡人數均提升，從2697人一路上升至3000人，直至去年首次下降，但僅減少10人。受傷人數與事故總件數前4年同樣緩步上升，受傷總人數從39萬3046件一路升至2020年來到高峰，人數高達48萬2153件；事故總件數則從2017年29萬6826件同樣緩步上升，至2020年達高峰36萬2259件，今年兩者則為近五年來首度小幅下滑。

道安會執行秘書吳木富則指出，交通部歷年來最關心老年、機車駕駛人、酒駕三個關鍵族群，機車事故死亡人數去年為1828件，相較前年略1818件略減10件，高齡者事故件數去年則為7萬7945件，相較前年略增1363件。

吳木富也談到，民眾最關心的酒駕事故件數去年為8608件，雖然相較前年減少285件，但死亡人數不減反增，去年酒駕死亡人數達318件，較前年289件增加29件。

交通部長王國材也於記者會上表示，去年整體交通死亡人數雖減少10人，但對數字降幅仍「非常不滿意」。去年死亡人數增加最多者為新北市34人、台北市25人、苗栗與宜蘭增22人、國道增18人。新北死亡人數在高齡者增11人、機車9人，台北市死亡人數則於機車項目增加13人，可見未來道安重點仍在高齡者與機車族兩項上。

王國材也談到，過去多關心年輕族群、高齡者、酒駕者三族群，去年18至24歲機車族事故導致256人死亡，相較前年少37人，高齡者1151人死亡相較前年減少84人，但酒駕倒置318人死亡，增加29人屬五年來最高。

王國材也強調，酒駕是重中之重的要項，去年各縣市酒駕事故死亡人數相較前年增加最多者為高雄、台東，兩縣市均增加10人，台南增加6人，彰化和花蓮也分別各增加5人，今年酒駕依舊會是執法重點，「對所有酒駕的混蛋們，再酒駕就會讓你吃牢飯。」

最後，王國材談到，一月各縣市道安會議屏東縣、台東縣首長並未主持，若道安成績好就算了，但每10萬人中死亡人數第一名就是台東市26.7人，第二名則為屏東縣25.9人，還是呼籲各縣市首長忙於公務之餘也要多參加道安會議，帶領團隊改善交通問題。