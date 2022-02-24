女書記官拚了！出勤催繳4.6萬欠費　寒風中撐傘等1小時完成任務

▲行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署積極追討欠繳罰單個案，兩位女性書記官日前在冷氣團過境的寒風冷雨中外出執行，發現一名林姓當事人的座車停在路邊，兩人聯繫林男到場說明若不繳清欠款將扣車，並堅持撐傘站在車邊等候一小時，直到林男完成匯款才停止查封，展現強力執行決心，也幸好沒因公感冒。

本案39歲林男去年（2021年）11月深夜酒後開車，在新北市板橋區被警員攔檢查獲，裁罰3萬元，另因違規併排停車、汽車未按期接受檢驗等，各被裁罰2400元與1200元，外加滯納健保費1.4萬餘元，林男總共僅繳納1600元，所欠4.6萬餘元罰單與健保費被移送新北分署強制執行。

▲行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

新北分署今年（2022年）1月間，連續扣押林男存款、股票和薪資都無所獲，隨即鎖定林男名下一輛2007年份轎車行蹤，日前獲報得知林男把車停在新北市樹林區一處收費停車格，兩位女性書記官立刻出動到場，依目視所見車內一張名片，聯繫林男到場。

林男企圖辯稱沒收到酒駕罰單，被告知寄到家裡由家人代收，林男當場打電話責備母親幹嘛代收罰單、害他必須繳錢，接著向書記官求情自稱從事室內裝修業、身上沒現金，要找朋友幫忙匯款繳清欠費，請書記官到一旁超商內躲雨等候。

▲行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

兩位書記官有戒心，堅持撐傘站在車邊等候，頂著刺骨寒風和時大時小的冷雨，不停瑟縮發抖，就怕被「調虎離山」，苦等一小時候，林男收到朋友傳來完成匯款的單據照片，兩位書記官才停止查封，收工回署，當天是冷氣團威力最強時刻，幸好兩人沒有因公感冒。

新北分署肯定兩位書記官展現強力執行決心，並呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應勇於面對，自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。