　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女書記官拚了！出勤催繳4.6萬欠費　寒風中撐傘等1小時完成任務

▲▼行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署積極追討欠繳罰單個案，兩位女性書記官日前在冷氣團過境的寒風冷雨中外出執行，發現一名林姓當事人的座車停在路邊，兩人聯繫林男到場說明若不繳清欠款將扣車，並堅持撐傘站在車邊等候一小時，直到林男完成匯款才停止查封，展現強力執行決心，也幸好沒因公感冒。

本案39歲林男去年（2021年）11月深夜酒後開車，在新北市板橋區被警員攔檢查獲，裁罰3萬元，另因違規併排停車、汽車未按期接受檢驗等，各被裁罰2400元與1200元，外加滯納健保費1.4萬餘元，林男總共僅繳納1600元，所欠4.6萬餘元罰單與健保費被移送新北分署強制執行。

▲▼行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

新北分署今年（2022年）1月間，連續扣押林男存款、股票和薪資都無所獲，隨即鎖定林男名下一輛2007年份轎車行蹤，日前獲報得知林男把車停在新北市樹林區一處收費停車格，兩位女性書記官立刻出動到場，依目視所見車內一張名片，聯繫林男到場。

林男企圖辯稱沒收到酒駕罰單，被告知寄到家裡由家人代收，林男當場打電話責備母親幹嘛代收罰單、害他必須繳錢，接著向書記官求情自稱從事室內裝修業、身上沒現金，要找朋友幫忙匯款繳清欠費，請書記官到一旁超商內躲雨等候。

▲▼行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署2位女書記官在寒風冷雨中，撐傘站崗一小時順利催繳4.6萬元入帳。（圖／新北分署提供）

兩位書記官有戒心，堅持撐傘站在車邊等候，頂著刺骨寒風和時大時小的冷雨，不停瑟縮發抖，就怕被「調虎離山」，苦等一小時候，林男收到朋友傳來完成匯款的單據照片，兩位書記官才停止查封，收工回署，當天是冷氣團威力最強時刻，幸好兩人沒有因公感冒。

新北分署肯定兩位書記官展現強力執行決心，並呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應勇於面對，自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
俄羅斯入侵烏克蘭　立陶宛、摩爾多瓦宣布進入緊急狀態
一圖看懂烏克蘭多危險！　上空「挖出1個洞」
3月解封措施一次看！打球、拍照免戴口罩　雙鐵、客運開放飲食
俄軍越過邊境開火　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰
金融市場大震盪！俄股狂瀉50％　歐股早盤全倒
新聞播一半　飛彈突從「記者頭頂上飛過」！畫面曝光
俄開炸烏克蘭　台灣秒登「推特熱搜NO.2」
俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆：俄國將成世界主宰
快訊／俄軍猛轟敖得薩！烏克蘭證實「軍事單位被毀」7死19人失
快訊／外交部譴責俄羅斯！　呼籲在烏克蘭國人立即離境
卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前女花式撞球選手經營剝皮酒店　找妹陪睡詐179萬！話術總整理

獨／女富商淚控移民署前豬哥隊長騙婚　還聯手準婆婆霸佔她財產

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

前「台灣第6大女富婆」蔣清明涉必翔炒股案　二審改輕判5年

還不出2千利息榔頭砸斷手指　刑事局破嘉義「5人恐怖討債團」

豬肉男兼3職超打拚！警跟監藥頭傻眼「跟錯人」　最終真相出爐

女書記官拚了！出勤催繳4.6萬欠費　寒風中撐傘等1小時完成任務

萬華婦買洗衣機「紙箱丟路口等回收」　風一吹砸騎士害摔車

台中民間救護車闖紅燈趕救人　女騎士未禮讓遭撞倒頭部受傷

卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

前女花式撞球選手經營剝皮酒店　找妹陪睡詐179萬！話術總整理

獨／女富商淚控移民署前豬哥隊長騙婚　還聯手準婆婆霸佔她財產

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

前「台灣第6大女富婆」蔣清明涉必翔炒股案　二審改輕判5年

還不出2千利息榔頭砸斷手指　刑事局破嘉義「5人恐怖討債團」

豬肉男兼3職超打拚！警跟監藥頭傻眼「跟錯人」　最終真相出爐

女書記官拚了！出勤催繳4.6萬欠費　寒風中撐傘等1小時完成任務

萬華婦買洗衣機「紙箱丟路口等回收」　風一吹砸騎士害摔車

台中民間救護車闖紅燈趕救人　女騎士未禮讓遭撞倒頭部受傷

卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

外送員路檢專案再查113輛機車　違規數量驟減！僅查獲3件

烏克蘭女騎單車「下秒遭飛彈轟炸」！倒地不起　恐怖畫面曝光

前女花式撞球選手經營剝皮酒店　找妹陪睡詐179萬！話術總整理

獨／女富商淚控移民署前豬哥隊長騙婚　還聯手準婆婆霸佔她財產

考選部借鑒歐美日韓新加坡作法　精進我國現行考選體制

當全職媽媽6年找工作被打槍　回家老公竟酸「吃軟飯」

俄羅斯入侵烏克蘭　東歐立陶宛、摩爾多瓦緊急狀態

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心

見證歷史！俄羅斯股市崩盤「-50%腰斬」　鄉民：普丁不停盤超有種

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

開BMW上國道自撞噴飛！姊慘死弟失憶

快訊／台中大里「轎車追撞軍卡」！1死1重傷

瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

畢旅領隊與少女1天3次　結果懷孕

健身教練悶死女友當最後約會　友人：他思考了一個月

即／林姿妙交保後哭了　向兒女道歉：保護好你們

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」

花蓮警副所長宿舍身亡　同事交班找不到人嚇壞

瑪莎3煞談和解摳爆！K律師曝「2數字藏關鍵字」

即／政大宿舍「20歲女墜落」！

快訊／轎車「高速衝對向」撞4車！駕駛命危

捷運新埔站墜樓意外　46歲女當場死亡

更多熱門

相關新聞

去年酒駕死亡數318人創5年新高　交長痛罵混蛋

去年酒駕死亡數318人創5年新高　交長痛罵混蛋

交通部今天（2/24）提出2021年道路交通安全總報告，國內交通死亡事故人數連年提升，去年30日內死亡人數為2990人，但相較前年降低10人。但酒駕死亡人數去年高達318人，相較前年再增加29人。交通部長王國材也在記者會上表示，死亡人數減少10人仍「非常不滿意」，尤其是酒駕死亡人數不減反升：「酒駕的混蛋們，如果再酒駕絕對會讓你吃牢飯。」

酒駕零容忍　東縣4計程車行提供代駕

酒駕零容忍　東縣4計程車行提供代駕

儀表亮起「咖啡杯」代表什麼意思

儀表亮起「咖啡杯」代表什麼意思

6次酒駕3拒測　「田僑仔」不動產遭查扣

6次酒駕3拒測　「田僑仔」不動產遭查扣

黏TT銅板繳罰單　執行署清點直喊：胎哥

黏TT銅板繳罰單　執行署清點直喊：胎哥

關鍵字：

強制執行行政執行署新北分署酒駕

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面