爆竹煙火儲存場所要小心　以免發生大火釀災

▲台南市消防局提醒爆竹煙火儲存場所要小心，以免發生大火釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年元宵節，台南鹽水區舉辦蜂炮活動，主要在宮廟及鹽水國中操場共15處地點集中施放炮城，蜂炮施放過程中僅發生1起沖天炮不慎飛到民宅屋頂引燃廢棄物小火災，消防局現場部署人員迅速發現，消防車立即出水撲滅，並未造成延燒。

消防局指出，惟在元宵節前鹽水區炮城施作地點及民宅囤放爆竹煙火之場所，各發生1起火災，火勢燃燒猛烈，空間內沖天炮、爆竹煙火及可燃物幾乎燃燒殆盡。該起火警係發生在鹽水區中山路空地一處炮城施作地點，消防局指揮中心受理後，陸續派遣4個消防分隊前往滅火搶救，並由大隊部前往指揮，消防人員到達時炮城數萬支沖天炮均已陸續引燃飛出，炮城及其保護塑膠帆布建築物可燃物幾乎已燃燒殆盡，並正波及鄰近車棚2部汽車，消防人員立即出水滅火搶救，防護車棚其它車輛及防護鄰近民宅確保未受燒損，在警義消合作下火勢順利撲滅，並未延燒鄰近民宅。

消防局指出，在2021年12月底，鹽水區信義街一處3層樓民宅，其鐵皮加蓋3樓囤放爆竹煙火，且3樓為半開放式空間並未設門窗保護，適逢宮廟繞境隊伍經過屋前施放大量沖天炮，燃燒中沖天炮不慎飛入民宅頂樓，引起爆竹煙火燃燒，並陸續發出爆炸聲響，3樓內部可燃物幾乎燃燒殆盡，甚至鐵皮屋頂亦受爆竹煙火爆炸衝擊造成多處坑洞，消防局指揮中心受理後，陸續派遣11個消防分隊前往滅火搶救，並由大隊部前往指揮，消防人員到達時3樓火勢相當猛烈並伴隨著爆炸聲響，且正往鄰近民宅蔓延擴大燃燒中，情況相當危急，消防指揮官立即指揮所屬消防人員進行人命搜索、滅火攻擊及侷限火勢等部署搶救，經過約十幾分鐘搶救，火勢終於撲滅，所幸並未造成人員傷亡。

消防局建議可採取下列措施，來防範爆竹煙火火災，以避免人員傷亡，降低財物損失：一、爆竹煙火場所務必嚴禁煙火，不可在場所內抽菸、點香、動火施工及切割金屬等可能產生火源行為。二、爆竹煙火場所請設(放)置於具有防火區劃空間內，以防止外來火源飛入引燃爆竹煙火，甚至不慎發生火災時，亦可侷限在防火區劃內，不致造成擴大延燒。三、儘量不要施放爆竹煙火，請以爆竹音效、環保鞭炮機或少量施放環保炮來替代真正爆竹煙火的施放。四、人員眾多場所、可燃物附近或危險物品等場所，嚴禁施放爆竹煙火，請選擇空曠安全處少量施放。五、請購買合格之爆竹煙火，並確實遵守施放前｢五要｣及施放時｢五不｣原則（請參閱內政部消防署https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=288）。

市長黃偉哲呼籲廟會繞境、神明生日及建醮等活動，儘量不要施放爆竹煙火，請以爆竹音效、環保鞭炮機或少量施放環保炮來替代真正爆竹煙火的施放，不僅熱鬧程度不打折，亦能秉持優質廟會文化；如一定要施放爆竹煙火，請少量審慎施放，且一定要購買合格之爆竹煙火，並確實遵守施放前｢五要｣及施放時｢五不｣原則。

消防局李明峯局長提醒儲存達管制量之爆竹煙火，應確實遵守｢爆竹煙火管理條例｣規定，若無法符合規定，即不得儲存爆竹煙火逾管制量，以免觸法並確保公共安全。