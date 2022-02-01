除夕一過鞭炮聲狂炸！台南警察慘遭「煙火轟炸」　驚險畫面曝

▲台南有民眾不聽警方勸阻，深夜放鞭炮擾鄰。（圖／翻攝社會事新聞群，下同）

記者閔文昱／綜合報導

除夕夜一過，大年初一凌晨，民眾在各地放起鞭炮煙火守歲，不過也引起許多人火大。台南永康就有民眾深夜在街上放鞭炮遭到檢舉，事後警方到場鳴笛勸阻，結果民眾不僅鞭炮照放不誤，還點燃一盒煙火往警車前方炸，嚇得現場員警連忙倒車躲避，所幸沒造成任何傷亡。對此，警方也依法將該群民眾函送裁處。

據悉，台南永康區1日凌晨有民眾在王行路段施放煙火，疑因鞭炮聲相繼燃放聲過大，引起附近住戶相當不滿，報警投訴。警方趕抵後，隨即鳴笛警戒，並勸導放鞭炮民眾離開，不料對方完全無視，繼續施放煙火，讓附近民眾也看不下去拿起手機錄影，隨即就拍到一發煙火在警車車頭前爆炸畫面，場面相當驚險。

影片中，只見現場煙火火光相當驚人，讓不少網友也紛紛痛批，「支持警察強力執法啦」、「要放也去空曠沒住戶的地方放，太晚想一下鄰居感受」、「過年就比照跨年煙火一樣的心態來看，正12點開始連續放個半小時～一小時還可以接受，但別超過一點後還在放，那種就不是在慶祝過年，就等於是在擾民」。

警方表示，經過盤查發現，這群施放煙火的民眾為外籍移工，疑似不知本國法令施放限制與規範，才會違規，目前警方已將這群人函送環保、消防單位裁處，同時也呼籲民眾，燃放炮竹須符合各地方縣市規定，民眾若違規而勸導不聽者，將依法開罰3000元至3萬元。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完