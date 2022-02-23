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嘉義玉女小番茄香甜爆汁　東森農場再開賣會員手刀搶購

▲▼。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義玉女小番茄於《東森農場》二度開賣，（左起）購物專家怡君、嘉義縣農業局局長許彰敏與小農呂世能、青農林盈凱強力促銷，果然再次掀起會員熱烈搶購。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物旗下《東森農場》節目與嘉義縣政府多次攜手合作，無論是嘉義極光哈密瓜、金鑽鳳梨或新鮮帶殼東石蚵，在地優質農漁產開賣後，都創下不錯銷售，其中，廣受好評的「嘉義優鮮」溫室玉女小番茄，去年初在購物台的買氣已經火爆一波，現在終於等到再開賣，在嘉義縣農業局局長許彰敏與小農及青農大力推銷下，LIVE節目一播出，電話、網路訂單立刻湧入，再掀起會員熱烈搶購。

嘉義縣的地形由山、海、平原所組成，豐富的地勢環境搭配北緯23.5帶來的氣候優勢，造就各鄉鎮盛產優質農產品，而東森農場秉持東森嚴選精神，挑選來自於嘉義縣太保的玉女小番茄，採用溫室栽培，在小農呂世能堅持無毒農法、自然授粉的細心呵護下，每一顆小番茄皮薄香甜、汁多到爆，甜得自然回甘，不用再加梅子粉，讓人越吃越涮嘴，一吃難忘。

▲▼。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森農場嚴選「嘉義優鮮」溫室玉女小番茄，每一顆皮薄香甜、多汁是最大特色。

▲▼。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

許彰敏指出，嘉義的玉女小番茄最大特色就是皮薄汁多，除了與天然環境、日夜溫差等因素有關，生長環境也不同於一般露天栽培，在地農民採用自然友善的耕作方式栽種，因此保有水果最天然原始風味和品質，口感較佳且汁多，此外，每一盒皆有產銷履歷保證，讓消費者吃健康又安心。

過去在農委會台南區農業改良場舉辦的小番茄競賽中，共計16個名次中，嘉義大多囊括14、15個名次，公認品質優良外，玉女小蕃茄去年初也透過東森農場節目銷售，買氣熱絡反應出搶手程度，這次東森農場再開賣，每箱2.4公斤賣799元，下單後產地直送，待在家就能吃到當季好物，讓消費者手刀搶訂購。

▲▼。照片已上傳後台。（圖／記者湯興漢攝）

▲許彰敏（左2）提到，透過東森農場與東森旗下通路來行銷，對於嘉義農特產品幫助非常大。

許彰敏表示，東森購物與嘉義縣政府長期合作，透過東森農場與東森旗下通路來行銷，對於嘉義農特產品幫助非常大，不僅能帶給更多人來享用，也表示這樣的行銷方式是所有消費者能夠接受且喜愛的，而小農同樣有很深感受，因為相對於透過所謂的拍賣市場，不曉得賣給誰，藉由東森平台，他們可以更直接面對消費者，把好的產品推廣出去。嘉義還有很好物，除了水果農產，其他像是瓜果類，以及今年可望在市場推出的新稻米品牌，盼雙方持續合作，在東森通路上帶給消費者。

 秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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