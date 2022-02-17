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爆紅黑科技褲成仿冒夯品　東森購物遭假貨賣家冒名、盜照提醒勿上當

「黑科技褲」成仿冒夯品，東森購物遭盜用（圖／東森購物提供）

▲吳淡如、林美秀代言的PP石墨烯懶人塑崩褲熱賣，被不肖業者盯上，近來就出現冒名的東森購物臉書假帳號。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

紅遍全球的黑科技產品「PP石墨烯懶人塑崩褲」，因為吳淡如、林美秀的代言，以及石墨烯冬暖夏涼的特色，成為2021年台灣爆紅人氣商品，在東森購物短短半年時間就售出15萬條，飆出4億銷售業績，產品超熱賣，卻也因此被不肖業者盯上盜用，除了市面上出現仿冒品，近來更出現冒名的東森購物臉書假帳號，還盜用東森購物專家斯容的照片推薦產品來販售仿冒品牟利，東森購物提醒消費者，切勿輕信不明通路販售的產品，以免受騙上當。

PP波瑟楓妮自去年六月推出「石墨烯懶人塑崩褲」後，靠著三大優勢及流線型剪裁，標榜強效收腹、塑腰與提臀，打造迷人曲線，並找來吳淡如、林美秀兩大天后聯手代言，引起話題與買氣，橫掃各大電商平台、電視購物，在東森購物就賣出15.8萬條，回購率超高，還有網友天天穿，睡覺也穿。

「黑科技褲」成仿冒夯品，東森購物遭盜用（圖／東森購物提供）

▲石墨烯塑崩褲爆紅，東森購物半年賣出15萬條。（圖／東森購物提供）

石墨烯塑崩褲後續推出的限量色也迅速銷售一空，PP全系列商品包含石墨烯超導被、萬用毯、塑崩衣都跟著熱賣，根據統計，台灣35～45歲女性中，每14個人就有一個人購買過，回購率高達95%，相當驚人，卻也因此成為假貨賣家的目標。

先前已有網友在「爆怨公社」揭露，有來路不明的團購網或購物平台，打著吳淡如、林美秀代言的石墨烯懶人塑崩褲，將正品一件2,980元的價格，變成四件1,980元，結果消費者買到的只是一般長褲，現在詐騙業者變本加厲，以「東森優惠」名稱假冒東森購物臉書，販售石墨烯塑崩褲，其中還盜用東森購物專家斯容的照片，實際上這個網站來自大陸的不肖業者。

由於PP石墨烯懶人塑崩褲是將石墨烯材料導入紡織布料中，並採用獨家塑崩織法，不管是S～2XL都穿的下，彈性極佳，難以仿冒。對此，東森購物表示，針對侵權及網路詐騙行為已向臉書檢舉，並採取法律途徑備案，也呼籲消費者購買前，請認清PP石墨稀、東森購物官網，或有授權之通路管道購買。

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