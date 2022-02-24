長照機構3／1起開放探視「訪客最多3人」　北北桃高4縣市除外！

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，考量國內疫情維持穩定，為兼顧住宿式長照機構住民探視之需求，自3/1起有條件開放探視，但臺北市、新北市、桃園市及高雄市維持現行禁令，例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。每位住民訪客人數不可超過3人，接種3劑疫苗滿14天者得免篩檢。

指揮中心表示，自費篩檢陰性證明包含COVID-19抗原快篩或COVID-19病毒核酸檢驗，使用家用試劑自行檢測或由醫事人員採檢檢測皆可；機構不得限制僅可使用特定檢測方式之陰性證明。若訪客為「確診者取得解除隔離治療通知書且距發病日未滿3個月者」或「已完成COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上者」，可免除篩檢。

前述探視應遵循「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」辦理，包括：落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、每位住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段原則上僅開放1位住民接受訪客探視、全程佩戴口罩等。

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指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「第2級疫情警戒期間住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布之COVID-19相關措施指引，並鼓勵完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後之機構工作人員與住民儘速接種1劑追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，確保工作人員及住民健康安全。