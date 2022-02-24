快訊／探病限制3／1起「有條件放寬」！這4縣市除外

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布自3/1起有條件放寬開放探病限制，但有4縣市例外。開放探病病房包括加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者，每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則，但北北桃高4縣市依然維持禁止探病。

指揮中心說明探病規定如下：

(一)臺北市、新北市、桃園市、高雄市的醫院除例外情形之外，維持禁止探病。例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病患病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。

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(二)其餘縣市之醫院除例外情形外，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

▲調整醫院長照陪病探視規定。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢測陰性證明。若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除篩檢。探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。為強化醫院感染管制，民眾若仍有探病需要，指揮中心籲請探病者儘速完成疫苗追加劑接種，並配合實聯制登記及院方相關管理措施，以降低交互感染風險，保障自身及病人健康安全。另醫院相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。