口罩版Face ID將到來！iPhone3月迎大更新　多項新功能一次看

▲蘋果iOS 15.4將允許用戶改以Face ID 或 Touch ID取代密碼。（圖／翻攝自9to5mac）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果傳出將在3月8日舉行春季發表會，iOS 15.4也預計將在3月推出，幾項重大更新內容中包含「口罩版」Face ID，未來用戶戴口罩或全罩式安全帽也能解鎖Face ID將實現。

蘋果iOS 15.4將提供新的「口罩版本的Face ID」選項，提供用戶在疫情下擁有更多便利性，用戶可在戴上口罩時使用Face ID來解鎖手機，待iPhone更新至iOS 15.4版本後，Face ID設定中將會出現新的口罩選項，用戶可點選並重新掃描臉部來重設戴口罩的新Face ID，系統可以僅辨識用戶眼部特徵來解鎖手機。

以iOS 15.4 Beta公測版進行測試，「口罩版本的Face ID」可僅透過用戶眼部周圍特徵成功驗證解鎖，對機車騎士等都能帶來便利性。

此外，iOS 15.4也帶來密碼金鑰「Passkey」功能，可以讓用戶直接用 Face ID、Touch ID 等生物辨識，取代密碼登入第三方網站、App，只要用戶持有Apple ID，帳號會透過 Face ID 或 Touch ID 完成認證，即可進行購買App等後續操作。且用戶申請新Apple ID時也不需另外設定密碼，只要靠Face ID或 Touch ID等生物辨識完成登錄及驗證即可，大大降低用戶忘記密碼的窘境，也能透過結合 iCloud鑰匙圈，達到蘋果「去密碼化」的目標。

而另一項果粉關心的更新則是，經常使用到的emoji表情符號，也將在蘋果iOS 15.4新增超過37個全新表情符號，其中包含融化的臉、偷看、握手、心形手勢、手指愛心、戴皇冠、咬唇、低電量、X光片等有趣的emoji，且會新增75種膚色選項，供果粉選擇使用。