「Android界的iPhone」是它！　千萬訂閱YouTuber：完勝Pixel 6

▲MKBKD認為，三星Galaxy S22才是Android界的iPhone。（圖／翻攝自YouTube／Marques Brownlee）

記者廖婕妤／綜合報導

Google在去年推出Pixel 6系列，有外媒將Pixel 6系列與iPhone 13規格比較後發現，在許多方面兩者並駕齊驅，更稱Pixel 6是「Android界的iPhone」，不過近日三星推出S22系列，擁有千萬訂閱的YouTuber Marques Brownlee（MKBKD）實測後認為，三星Galaxy S22才是Android界的iPhone。

Marques Brownlee表示，S22系列確實是枯燥的手機，因為整體來說，S22已經沒有什麼太大的缺點，在設計上也沒有冒太大風險，就像2000年代NBA馬刺隊以及現今的太陽隊一樣，用樸實枯燥但強大的實力拿下冠軍。

Marques Brownlee指出，雖然三星曾推出一系列不需要的內建軟體，但隨著One UI改版，許多Android 12的新特色功能都已經在手機裡，整體設計也更簡單明瞭。

Marques Brownlee直言，OxygenOS走下坡、Pixels一團糟，三星的One UI已經演變成最穩定、性能最好、功能最豐富的Android體驗之一。在許多App中三星也遙遙領先，在一些方面甚至做得比Google自己的手機還要好。

另外，S22有4年Android更新保證，勝過Pixel保證的3年，且Pixel不斷傳出Bug，包括無法偵測指紋辨識、亮度出問題、開啟相機緩慢等缺點，讓Marques Brownlee更認可S22才是Android界的iPhone。