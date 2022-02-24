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瑪莎3煞談和解摳爆！K律師曝「2數字藏關鍵字」：想緩刑只有2條路

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎惡煞張敦量。（圖／記者白珈陽攝）

記者莊智勝／台中報導　

台中瑪莎拉蒂3惡煞一案，張敦量等3人均涉殺人未遂，但遭毆的宋姓男大生的母親卻透露，對方3人請了7個赫赫有名的律師，且在談調解時提出的條件非常離譜，其中陳勁豪的母親更坦言只願賠償「5萬、10萬，再多就付不起」，甚至直言「要不是(陳勁豪)幫忙拉著，你兒子早被打死！」令宋母無法接受。K律師林智群也在臉書分享對此案看法，表示3惡煞想獲緩刑只有2條路能走，一是和解、二是法官變更法條，「基本的誠意沒出來，後面就不用談了！」

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲3煞因行車糾紛痛毆宋姓男大生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▼張敦量父親先前受訪時一度哽咽道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼瑪莎拉蒂惡少張敦量父親受訪時哽咽、泛淚。（圖／記者唐詠絮攝）

K律師臉書全文：

新聞：瑪莎三煞張敦量等人涉嫌殺人未遂案，今天下午在台中地院開庭，被害的宋姓大學生的母親，在律師陳欽煌陪同下，分享近期審理狀況，宋母說，前次開庭時，對方的律師有提出調解意願，她也同意調解，想知道對方誠意，但沒想到對方提出金額十分離譜，有一名涉案人僅願賠償「5萬、10萬」，還說再多就拿不出來，「離譜的賠償數字，讓人感覺根本無意調解、草菅人命」。

宋母也說，對方3名被告一共聘請了7名律師，有很多過去都是擔任檢察官、司法官，不相信對方沒有資源，但調解時，卻只願意賠償醫藥費，「實在是很離譜」。

關鍵字：3名被告一共聘請了7名律師
一個被告最多可以請三個律師，
3個被告7個律師的排列組合，
不是331，就是223，
其中至少有兩個被告是「自己找律師」，沒找法扶，
因為法扶派案只會指派一個律師，
如果發現受扶助人找了其他律師，會終止派案，
法扶錢很少，老闆接案後也不會派兩個律師去。
（兩個簡單數字，就可以透露很多訊息）

三個被告都是以殺人未遂罪處理，
殺人罪最低10年以上，未遂至少判5年，
就算是用刑法第59條再減一次，變成2年半，
還是沒辦法判緩刑，一定要關。
（2年以下才能判緩刑）
唯一解套方式是
跟對方和解&法官變更法條。
（有和解，檢察官沒意見，法官比較願意考慮）

再考量對方被打到智力退化，
這種案子，不太適合先喊一個低價，再跟對方慢慢磨，
基本的誠意沒出來，後面就不用談了。

當然兒子已經成年了，父母不用連帶負民事責任，
不過既然會請2-3個律師，表示還是在乎兒子，
不然乾脆跟劉邦一樣，老爸被項羽抓了，
還哈哈哈的說我爸爸拜託你養了，
如果要假裝不在乎，就別請律師，讓小孩自生自滅，
這樣才有裝全套，
花大錢請好幾個律師，又說自己小孩沒錢賠償，
你到底是在乎自己小孩？還是不在乎呢？

不過我不會說那7個律師沒盡力，
如果客戶只給10萬元的額度，
律師也沒辦法提出幾百萬的數字，沒被授權嘛！

#這些爸媽你們的訴訟策略是什麼呢？
#如果是要惹毛對方那你們成功了

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

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