歸剛欸！妹子「剩1件XL」崩潰：好啊再下啊　網勸翻面穿笑歪

▲近日濕濕冷冷，衣服根本曬不乾。（圖／（左）資料照、（右）翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年春雨有多狂？中央氣象局統計，台北1、2月降雨天數創下24年最多紀錄，僅6天完全沒下雨，基隆更是只有1天無雨，看著陰灰的天空，不少北部人也跟著超鬱卒。就有一位女網友在臉書《爆怨2公社》貼出一張照片，崩潰抱怨連續下雨會遇到的一個狀況，讓網友笑翻，「翻面還可再穿一天！」

這位女網友貼出照片，只見她將粉色XL大內褲平鋪在行李箱上，一旁還放了一張雲朵哭泣的貼圖，崩潰直呼「好啊……繼續下雨啊！我只剩下一件XL大內褲了！」原來是因為連日雨天，很多人都不敢洗衣服，或是洗了根本乾不了，而原PO連「阿嬤內褲」都要翻出來穿，可見這次下得有多久。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發現自己只剩一件內褲可以穿了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

照片一出，許多人紛紛笑呼，「我怎麼看，它都像垃圾袋」、「這內褲比我的短褲還大件」、「這件要裱框起來，太珍貴了」、「這麼大件可以拿去放天燈欸！順便祈求別再下雨了。」還有網友超有共鳴，「我也是，我好想洗衣服」

有人則是歪樓建議，「正面穿完反面穿」、「免穿比較透氣。」另外，不少網友熱心分享自己的做法，「免洗內褲買起來」、「一樣可以洗內褲，用吹風機吹，很快就乾了」、「我家都用電鍋在烘」、「有除濕機也是很快，+暖氣更好」、「這時候就能體會洗脫烘三合一洗衣機的好了！」

而看到網友建議「翻到反面穿」，原PO幽默回應，「再一天就要翻面了～凹嗚～」還有人說，「要學我，買了12件以上，就是為了預防萬一。」原PO則是無奈，「我也買很多啊……奇怪，怎麼越來越少件了？」最後她也不忘澄清，「我這件其實是買m的喔……不知道為什麼會那～～～麼大件。」