乾空氣搶灘中「放晴縣市順序」出爐！冷氣團還沒走低溫只有12度

▲今日各地將陸續放晴。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

今日開始華南雲雨區影響趨緩，各地雨勢逐漸停止，雨停順序為新竹到嘉義、台南到屏東、桃園及台北西側，最後則是台北、基隆、宜花東。不過冷氣團影響仍未結束，今日台南以北早晚低溫持續下探12到13度，預計明日白天到周末假日全台將大回暖。

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，「乾空氣搶灘中，雨停之後先由陰天轉多雲，才會逐漸放晴」，雨停順序為新竹到嘉義、台南到屏東、桃園及台北西側，最後則是台北、基隆、宜花東。

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▲氣象局仍發布大雨及低溫特報。（圖／氣象局）

臉書專頁天氣即時預報指出，從雷達回波圖可以看出，台灣西側已經逐漸「空掉」，沒有明顯降水回波，乾空氣東移，多數地區雨勢已停止。

今日僅剩北北基桃宜花有雨，其餘地區多雲為主，降雨機會大幅降低。明日到周日多數地區好天氣，陽光露臉，僅基隆北海岸、東部微雨。

而冷氣團今日仍持續影響，今日到明日清晨各地有風、偏冷，台南以北早晚低溫下探12到13度。明日到周末全台大回暖，平地中午高溫皆可回升至20度或以上。228連假受暖氣團影響，將是典型的春季天氣，白天暖、溫差大、有霧，是不錯的好天氣。

▲降雨回波明顯減少，各地雨勢趨緩。（圖／氣象局）