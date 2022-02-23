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陰雨連下7天「沒烘衣機怎麼辦？」過來人狂推1神器：很好用

▲▼曬衣服,晾衣服,洗衣服,後陽台,做家事。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲台灣冬天濕濕冷冷，衣服常常曬不乾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／閔文昱報導

自二月以來，北部地區陰雨綿綿，濕冷的天氣讓衣服總是曬不乾。一名網友就崩潰求救「這種天氣沒烘衣機怎麼把衣服晾乾？」引發不少討論。對此，許多過來人就紛紛狂推1款電器，直呼「真的很好用」。

一名網友在PTT「八卦板」發文表示，這樣濕濕冷冷的天氣已經持續將近一個禮拜，他雖然在下雨前一天已把衣服全洗完晾乾，但幾天後發現衣服跟本晾不乾，只能將幾件衣服洗完後放在除濕機上，崩潰詢問「去年冬天雨有那麼多雨嗎？」、「這種天氣沒烘衣機怎麼把衣服晾乾」。

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▲▼ 洗衣,洗衣機。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲烘衣機雖然能有效加速烘乾衣物，但因其高耗電、占空間，並非家家戶戶都適用。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

文章一曝光，馬上掀起熱議，許多網友紛紛留言，「吹風機吹乾」、「電扇其實乾很快」、「電風扇吹一晚就乾了，沒那麼嚴重」、「我也很納悶，但是看自助洗衣店生意也沒有特別好」、「看浴室有沒有暖風機，不然就吹電扇」、「沒幾件就放房間暖氣開下去」、「人體烘乾機，直接穿就會乾了」、「要穿的用吹風機吹一下就好了」

另外，也有不少網友推薦用除濕機，「除濕機可以」、「除濕機有乾衣模式」、「除濕機超快」、「除濕機正解」、「密閉空間，除濕機開下去」、「晾到半乾，拿進室內用除濕機」、「除濕機開低濕乾燥」、「曬衣間塞除濕機也是很快的」、「除濕機，或附衣架的葉片式電暖器」、「除濕機要日系品牌的」、「除濕機也是很好用啊」。

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