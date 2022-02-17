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議員提名人犯罪前科連環爆　賴香伶向民眾黨喊話：不該放過自己

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選區，台灣民眾黨近日在新北市13個選區提名11位參選人，未料陸續爆出參選人酒駕、恐嚇罪、妨害自由罪等前科，遭綠營狂酸「變成前科犯、親中人士的洗白俱樂部」。有意角逐桃園市長提名的民眾黨立委賴香伶今（17日）上午表示，她相信榮辱與共，如果未來同樣狀況重演，表示黨理念下降，強調第三勢力政黨不該「在這個時候用平庸的方式來放過自己」。

▲▼民眾黨立委賴香伶參選記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體報導，民眾黨接連有議員提名人選因酒駕退黨、退選，參選名單中還有人觸犯恐嚇罪、妨害自由罪及違反政府採購法，更有提名人被爆曾當過中國的統戰樣板，除了兩名遭爆酒駕黑歷史的已退選者外，雲林縣第三選區縣議員的陳乙辰遭爆曾因觸犯《刑法》恐嚇危害安全罪被判刑，苗栗縣第一選區縣議員提名人楊喬安則因違反《政府採購法》曾被判刑，擬參選嘉義市議員的民眾黨嘉市西區服務處主任王冠鈞，則因觸犯《刑法》妨害自由罪（私行拘禁）被判刑。

對此，賴香伶今天上午受訪直言，選舉情勢大家是在比較候選人特質，以及他是否能為民服務、做到承諾，也許有些人覺得參選人過去爭議事件是不可抹去的印記，也可能影響到台灣民眾黨在政治上的理念，「我相信榮辱與共，如果我們提的人選不好，在現有的機制上已經選擇退場，那我們互相尊重和祝福；如果未來提的還是有這樣的狀況，表示我們自己願意輕放，那就是我們自己把很多的理念下降。」

賴香伶強調，不希望一個第三勢力的政黨，在這個時候用平庸的方式來放過自己，因此，她也希望自己帶領各地方的理念及堅持，在改革路上的確不容易，很多的負面批評他們也都聽到、接受，但是改革還是要有人願意跳出來，把真正要做的事情彰顯出來，自己也有責任要把理念及想法告訴外界。

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