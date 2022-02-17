快訊／「回饋養育我的基地」　賴香伶角逐桃市長初選：我有客家優勢

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨布局年底桃園市長選舉，民眾黨祕書長謝立功、立委賴香伶將進行初選民調。賴香伶今（17日）在立法院舉行記者會表示，2022地方選舉必須跳脫藍綠互相糾纏、拖累的狀態，台灣民眾黨作為第三勢力，必須面對更大的挑戰，而桃園是她投入社運的第一份工作，加上自己客家人的身份，「我也要回饋養育我發展的一個基地」，把桃園變成新興的國際城。

▲民眾黨立委賴香伶參選記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶今天上午在立法院受訪說明，非常榮幸與謝立功一起角逐桃園市長初選，因為她是不分區第ㄧ，有這樣的任務和角色，也期盼透過民主機制進行黨內改革，包括制度建立、相關程序的熟悉等。

賴香伶自承，她出身自社運，擁有行政歷練經驗，也看到政府立法良善但執行不力的狀況，而優質的公務同仁需要好的執行長、政務官，打造優質政治；面對2022地方選舉，台灣要再次確認，是否已經脫離藍綠互相攻擊、糾纏、拖累的時代，「2022第三勢力進場就是台灣民眾黨」，同時必須理解，新政治挑戰更大，不能忘記過去的批判，否則將無法有提升力量。

對於為什麼選擇桃園市參選，賴香伶說，她就任不分區立委後負責桃竹苗行政區，苗栗是她的家鄉、新竹是她求學的地方，而桃園則是她投入社會運動的第一份工作，1995年時值亞太營運中心開展，她與桃園的倉儲運輸、海關、地勤密切互動，而桃園是勞工大縣，現在面臨輕工業轉型到科技業的過程，期盼桃園可以成為優質職場，「我也要回饋養育我發展的一個基地」，把桃園變成新興的國際城。

媒體問及，與謝立功相比，賴香伶有何優勢？賴直言不諱地說，她的優勢是客家人。她也指出，過去客家人參與政治相對保守，她的客家身份在桃園可以得到客家鄉親肯認。