爭民眾黨桃園市長提名　謝立功：若敗選願當賴香伶選舉總幹事

▲謝立功、賴香伶。（合併圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委賴香伶與黨秘書長謝立功角逐桃園市長初選，將於3/6、3/7舉辦桃園市黨員投票，採投票30％、民調70％機制，來決定提名人選。賴香伶、謝立功18日在黨中央公布政見，被問到敗選是否支持對手？謝立功表示願當賴的選舉總幹事，賴香伶則說，會全力輔選桃園及其他選區。

民眾黨18日在中央黨部舉辦「桃園市長選舉公報記者會」，邀請賴香伶、謝立功發表選舉政見。賴香伶主打勞權背景，推出「三大願景九大目標」，包括：公民參與城市創新、優化職場生活環境、社會發展多元均質。

賴香伶進一步說明，第一，桃園身為國際都市，應建立公民參與審議制度，引進民間的智慧與力量；第二，桃園擁有227萬人口，勞動參與力是六都第一，要提升市民生活環境，職場的優化是不容忽視的，挹注資源增進勞工技能，增強就業競爭力、提升福利待遇，穩固勞工家庭及生活環境，讓桃園在職場產業及友善的生活空間成為全台領頭羊的角色。

第三，台灣過去資源分配、藍綠鬥爭、政治輪替下有許多陋習及地方派閥，以至於在區域發展上有所差異，像是南北桃發展不均、族群文化失衡、世代差距擴大，透過行政資源分配全面性歸納，整合各區建設計劃，文化保存推廣、交通網絡串連，緊密連結南北桃園。

謝立功則拋出「閃亮國門計畫 照亮整個亞洲」、「打造多元新住民文化城市，成為亞洲新景點」以及設立桃園市政府的「亞洲學院」。

謝立功說，他要把整個桃園當成航空城，以機場運輸作為核心的網狀交通脈絡出去，透過交通帶動桃園，也整合在地科技大學、普通大學，培養航空城所需人才，全面提升在地就業率。「桃園是國家大門，桃園如果好，整個台灣都會好；桃園亮眼，相信台灣也會走進國際舞台，至少成為亞洲量點。」

至於所謂「桃園市政府的亞洲學院」，謝立功說，亞洲學院不是辦學校或以為只是做訓練而已，而是在一個大的理念之下，把公部門的培訓引進外界的智庫，讓自己內部人員跟外部學者專家，很務實檢討城市未來發展需要什麼。

被問到初選落敗是否支持對手？謝立功表示，如果賴香伶不嫌棄，他就做她的總幹事；賴香伶則回應，那她會全力以赴為桃園或其他地區輔選，強調2022是民眾黨扎根基層的第一站，自己跟謝立功沒權力因初選結果就懷憂喪志。