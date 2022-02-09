軍公教調薪4%「中央臨時人員」領嘸　賴香伶：不應任機關差別對待

▲賴香伶。（資料照／台灣民眾黨團提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院去年底板拍板軍公教調薪4%擴及中央與地方機關的20萬臨時人員，不過，民眾黨立委賴香伶辦公室卻接獲某中央部會臨時人員陳情，指人事單位稱臨時人員薪資已高於基本工資，今年不調薪4%。對此，賴香伶表示，政府機關調薪不應大小眼，臨時人員適用勞基法怎麼就不用調4%？人事行政總處應主動清查，不應任由機關差別對待。

賴香伶表示，立法院111年度中央政府總預算編列163億元，以供軍公教員工自2022年1月1日起調薪4%，其中以業務費進用人員亦同，均調足4％，約有104萬人受惠，行政院主計長朱澤民於去年11月信誓旦旦表示將一視同仁，指增加之經費由中央特別統籌分配稅款協助。但部分機關卻未依此實施。

賴香伶指出，在新年開工第二日，辦公室接到某中央機關臨時人員陳情，指該機關臨時人員未調薪4%，人事單位甚至稱「因臨時人員薪資已高於基本工資，今年無調薪4%規劃。」讓該員工對於這種看得到吃不到 的軍公教調薪政策感到心寒，大嘆「難道我們政府臨時人員就不是人嗎？」

面對各機關調薪不一問題，行政院人事行政總處回應賴辦表示，「軍公教臨時人員是否調薪4%，乃由各單位自行決定，人事行政總處予以尊重。」顯示人事行政總處未能落實蘇院長承諾，未積極處理各機關調薪不一問題。

賴香伶呼籲，若有部分中央或地方政府機關因財政因素而無法執行軍公教調薪政策，中央應盡快依照行政院主計長朱澤民說的「增加之經費，將由中央以特別統籌分配稅款予以協助。」讓政府非正式編制人員（臨時人員和勞務承攬人員）也能與全民共分享經濟成長的果實。公務機關內員工調薪4％應該一視同仁，不應該有差別待遇。