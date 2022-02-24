金針菇訂閱破百萬「進軍餐飲業」突爆紅！網曝成功4關鍵：很有誠意

▲金針菇活潑開朗的性格圈了一大批粉絲 。（圖／翻攝自金針菇IG）

記者施怡妏／綜合報導

來自南韓的YouTuber金針菇在台灣讀書工作，以可愛、平易近人的形象受到歡迎，頻道上有超過107萬名訂閱者，最近自創品牌「金家ㄟ김씨네」與全家聯名，推出三種口味的大飯糰，就有網友好奇問，原本金針菇默默無名，怎麼這兩年突然迅速竄紅，還進軍餐飲業，對此，網友點出4關鍵讚「早就耕耘很久了」。

原PO在PTT發文，「韓國金針菇為什麼突然在台灣爆紅？」原本默默無聞拍影片，這兩年不知道為什麼突然討論度大增，不但訂閱數破百萬，還進軍餐飲業發展，「現在連超商都跑來跟她聯名合作，應該也是賺的不少錢了，為什麼她會突然紅起來？有沒有八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們表示，金針菇活潑開朗的個性很得觀眾喜愛，「有種說不出的觀眾緣啊」、「算男女通吃的類型吧」、「長得有眼緣，說話方式也很溫和討喜」、「中文好真的愛」、「親和力吧，算蠻有觀眾緣的，影片也蠻用心在企劃」、「蠻有趣的啊，說話也很有條理」、「很可愛不做作，形象好」、「有上韓文字幕給尊重」。

▲許多網友大讚金針菇的中文很好。（圖／翻攝自PTT）

不少網友表示，金針菇的影片題材很有趣，「脫北及阿嬤來台那幾部點閱暴增」、「當初是看到脫北者介紹影片才關注的」、「之前有跟脫北者聊天阿，那時候爆紅的」、「她帶阿嬤在台灣玩的系列影片很好看」、「她很多台灣旅遊片真的拍得好啊，跟觀光局那部也很強」、「之前還有拍過北韓人的影片，那主題很酷」。

另外，也有追很久的老粉表示「金針菇經營很久了」，「沒有爆紅吧，經營很久了，而且算很早開始經營」、「沒有突然，明明就經營很久了，而且她真的很台，不像有些外國人還是有隔閡感」、「沒有爆紅，努力很久了」、「紅很久了，只是八卦都老人才沒聽過」。

▼「金家ㄟ」和超商聯名推出三角飯糰。（圖／翻攝自金針菇IG）