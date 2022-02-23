　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹網紅收一大箱「陌生蓮霧」　熱心警「愛分享」這下慘了

▲臉書網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧爭議，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）

▲臉書網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧爭議，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）

記者張君豪／台北報導

臉書網紅「四毫米」透過自己臉書PO文表示「莫名其秒收到一箱包裹、上面電話和名字是我的本名，照理來說只有我的家人知道我住在哪裡」「我家人並沒寄東西給我」網紅正妹為查出包裹寄送者，只好打電話給寄貨人，原來寄貨者竟是她之前因自己網路照片遭盜用、向保二總隊報案的警員所寄，「他居然寄了一箱蓮霧給我」當事人認為警察可能出於好意、但自己個資遭到警方濫用，她覺得相當恐怖。

▲臉書網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧爭議，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）

▲網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）

對此保二總隊督訓科23日下午展開調查，保二總隊表示：關於網紅 「四毫米」於臉書反映莫名其妙收到員警寄送蓮霧事項，經瞭解係該女於2021年11月19日到本總隊刑警大隊報案，由吳姓偵查佐受理偵辦，因而取得民眾個資。

▲臉書網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧爭議，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）

▲臉書網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧爭議，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）

保二總隊解釋：吳員個性較熱情，吳員在農曆過年後與配偶娘家友人（屏東果農）捧場購買蓮霧20餘箱，熱心分送同事及親友享用，也寄一箱與網紅當事人分享，惟餽贈民眾過程未經深慮、但並無推銷產品或惡意；但保二總隊坦承：吳員不當使用受理報案取得民眾個資，雖當事人表示不予提告，但督訓科認為吳員言行失檢，保二總隊將依據警察獎懲標準懲處申誡處分。保二總隊對警員寄送「陌生蓮霧」行為正式表達歉意，強調會加強員警教育以避免類似情況發生。

【其他新聞】

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹　保險公司成冤大頭

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝　生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬

►涉助產婦詐保3000萬　禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
快訊／俄媒證實：俄國駐烏克蘭外交官員「已開始撤離」
陰雨連下7天「沒烘衣機怎麼辦？」過來人狂推1神器：很好用
快訊／KID火速登記結婚！　放閃東區妹仔：讓她跑不掉
烏克蘭發布動員令！徵召18到60歲預備役軍人　首波3萬600
要結婚了！她安排大胸正妹誘惑…未婚夫秒回：我單身
雨彈狂炸！全台4水庫「卻裝不到一半」　網揭2關鍵解答
健身教練悶死女友當最後約會　友人：他思考了一個月
快訊／新店女確診！北市曝足跡「曾到士林區」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

健身教練悶死女友...把她掛臂彎當最後約會　友人：他思考了一個月

正妹網紅收一大箱「陌生蓮霧」　熱心警「愛分享」這下慘了

摸女同事胸部！苗栗派遣工伸鹹豬手　辯關心她「怎沒穿內衣」

無罩醉漢大鬧美容院！警噴辣椒水壓制　他喊「凍未條」討水洗眼

山老鼠勾結杉林溪渡假園區員工　「清除雜草」盜採珍貴林木

華山分屍魔陳伯謙逃死　家屬批判決可笑「跟惡魔站在一起」

KTV一起尿尿撞出怒火！好樂迪秒變格鬥場　雙方6人對戰拚死活

花蓮錐麓古道「1男滑落10米邊坡」！救難人員搬運下山

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

18吋披薩放機車踏板載回家 一打開！全部擠一坨變捲餅

瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

健身教練悶死女友...把她掛臂彎當最後約會　友人：他思考了一個月

正妹網紅收一大箱「陌生蓮霧」　熱心警「愛分享」這下慘了

摸女同事胸部！苗栗派遣工伸鹹豬手　辯關心她「怎沒穿內衣」

無罩醉漢大鬧美容院！警噴辣椒水壓制　他喊「凍未條」討水洗眼

山老鼠勾結杉林溪渡假園區員工　「清除雜草」盜採珍貴林木

華山分屍魔陳伯謙逃死　家屬批判決可笑「跟惡魔站在一起」

KTV一起尿尿撞出怒火！好樂迪秒變格鬥場　雙方6人對戰拚死活

花蓮錐麓古道「1男滑落10米邊坡」！救難人員搬運下山

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

舒淇隔離偶遇「大咖女神住對面」！　隔空狂揮手：巧到不能再巧

快訊／俄媒證實：俄國駐烏克蘭外交官員「已開始撤離」

金曲大濕就是你！Durex推超狂線上活動「邊愛愛邊做音樂」今晚就來即興創作

打造「大南部棒球走廊」　莊瑞雄搶棒球票：屏東變職棒春訓重鎮

決戰屏東初選「沒人有把握勝選」　莊瑞雄換衫站路口、座談會齊發

趙寶兒剪短髮「拍戲笑容消失」　安普賢爆料：她鏡頭前後不同人

快訊／KID「打鐵趁熱」火速登記結婚！　放閃東區妹仔：讓她跑不掉

被酸「胸部小老公不介意？」　王君萍高EQ回應…網讚：有腦更重要

郭碧婷「高顏值2親妹」曝光！大眼甜笑神複製姊姊　網驚：長好像

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

華山分屍案定讞　陳伯謙逃死確定

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

驚悚現場！長髮女闖鐵軌身體遭列車截成2段

勒索麥當勞7千萬想10萬和解　消防夫妻出奇招

快訊／北捷大安站「男子突然昏倒」　無呼吸心跳

疑女友有新歡　健身教練悶殺她後再持刀自殘

正妹網紅收「陌生蓮霧」　竟是她報案警員寄的

西施控老闆4度性侵　監視器拍到她表情結局神逆轉

中正預校阿兵哥賣假收1500　遭起訴

獨／引水英雄正面曝　上萬條船靠他進港

即／國道三號死亡車禍！男乘客「撞到腦部」失憶

林姿妙等3人「貪污治罪條例」聲押禁見！5人交保

截肢女孩公司竟是大違建　官方認證4樓蓋成7樓

更多熱門

相關新聞

正妹網紅收「陌生蓮霧」　竟是她報案警員寄的

正妹網紅收「陌生蓮霧」　竟是她報案警員寄的

23日上午，網紅「四毫米」透過自己臉書PO文表示「莫名其妙收到一箱包裹、上面電話和名字是我的本名，照理來說只有我的家人知道我住在哪裡」「我家人並沒寄東西給我」，網紅正妹為查出包裹寄送者，只好打電話給寄貨人，結果竟是她之前因自己網路照片遭盜用、向保二總隊報案的警員所寄。

網紅怒孕照曝光　控直播主洩個資

網紅怒孕照曝光　控直播主洩個資

網紅70度大陡坡奪命！副駕慘被壓爛亡

網紅70度大陡坡奪命！副駕慘被壓爛亡

好市多新品「地獄級甜爆」！網敲碗他：幫鑑定

好市多新品「地獄級甜爆」！網敲碗他：幫鑑定

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

關鍵字：

保二總隊網紅四毫米蓮霧懲處濫用個資

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！

詹雅雯「14歲長期碰2毒物」罹帕金森氏症！專家解答了

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

台中最新飯店限時6天「免費入住」

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面