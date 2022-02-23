正妹網紅收一大箱「陌生蓮霧」　熱心警「愛分享」這下慘了

▲臉書網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧爭議，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）

記者張君豪／台北報導

臉書網紅「四毫米」透過自己臉書PO文表示「莫名其秒收到一箱包裹、上面電話和名字是我的本名，照理來說只有我的家人知道我住在哪裡」「我家人並沒寄東西給我」網紅正妹為查出包裹寄送者，只好打電話給寄貨人，原來寄貨者竟是她之前因自己網路照片遭盜用、向保二總隊報案的警員所寄，「他居然寄了一箱蓮霧給我」當事人認為警察可能出於好意、但自己個資遭到警方濫用，她覺得相當恐怖。

▲網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）

對此保二總隊督訓科23日下午展開調查，保二總隊表示：關於網紅 「四毫米」於臉書反映莫名其妙收到員警寄送蓮霧事項，經瞭解係該女於2021年11月19日到本總隊刑警大隊報案，由吳姓偵查佐受理偵辦，因而取得民眾個資。

▲臉書網紅四毫米日前報警提告，23日卻傳出收到警員熱心寄送蓮霧爭議，保二總隊知情後迅速祭出行政處分。（圖／翻攝四毫米臉書）



保二總隊解釋：吳員個性較熱情，吳員在農曆過年後與配偶娘家友人（屏東果農）捧場購買蓮霧20餘箱，熱心分送同事及親友享用，也寄一箱與網紅當事人分享，惟餽贈民眾過程未經深慮、但並無推銷產品或惡意；但保二總隊坦承：吳員不當使用受理報案取得民眾個資，雖當事人表示不予提告，但督訓科認為吳員言行失檢，保二總隊將依據警察獎懲標準懲處申誡處分。保二總隊對警員寄送「陌生蓮霧」行為正式表達歉意，強調會加強員警教育以避免類似情況發生。

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