寒流凍傷「高接梨穗」！花蓮災損面積2.6公頃　提報災害補助

▲花蓮縣政府農業處邀集花蓮區農業改良場等相關單位，至高接梨產區進行災情確認。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受大陸冷氣團影響，花蓮縣壽豐鄉高接梨穗有疑似花芽壞死等情況，縣長徐榛蔚22日請農業處邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署、壽豐鄉公所等組成勘災小組，至壽豐鄉高接梨產區瞭解原因並進行災情確認。

農業處長陳淑雯表示，近日大陸冷氣團來襲，農友反應高接梨穗有疑似花芽壞死狀況，議長張峻也表達關心，為把握時效，花蓮縣政府立即邀集各相關單位進行現場勘查。

▲勘查發現部分梨穗確有花芽壞死、果（花）梗短縮及萎凋等情況，受災面積約2.6公頃。

陳淑雯說明，壽豐鄉為花蓮縣高接梨的主要產區，約4公頃，主要種植於豐南段一帶，品質、口感佳，壽豐鄉農會以「果豔梨」為主打品牌。勘災小組現場勘查結果，評估可能受1、2月期間寒流影響，部分梨穗確實有花芽壞死、果（花）梗短縮及萎凋等受損情況，受災面積約2.6公頃，損害程度達農情面積50%。花蓮縣政府將依實際受災情形，按農業天然災害救助辦法等規定，提報行政院農業委員會建議公告辦理農業天然災害現金救助，以降低梨農損失，協助儘早恢復生產。

徐榛蔚籲呼籲，寒害對農作物的影響，有時具有遲發性，農友近期如有發現損害情況，請主動向當地公所通報；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。