4生肖3月大破財　第1名「約會多狂花錢」

▲小孟老師說，屬龍者要注意花錢的態度。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

即將進入3月，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書提醒，4生肖「狗、龍、馬、雞」在3月會大破財。

Top 4：屬狗

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屬狗的朋友們，3月要好好來重整跟金錢的關系，過去雖然你的進財沒有什麼太大問題，但你總是用感覺在過日子，所以在存錢的方面就會比較弱一些，可以好好計劃每周要存多少錢，這樣積少成多對你來說也會看到一定的成果，要有耐心運作這個計劃。

Top 3：屬龍

屬龍的朋友們要注意花錢的態度，有時會覺得錢因為來得太容易，所以在支出一些花費時，總是沒有考慮之後的一些計畫，所以等到要用錢時，才發現怎麼好像準備不夠。對你們來說只要多多留意，其實財庫會進展很快，若有記帳習慣會對你們有所幫助。

Top 2：屬馬

屬馬的人3月在心情上會呈現煩悶感，工作容易遇見競爭對手，若你與人合夥的話，容易在溝通上面呈現話不投機或者互相猜測的情況產生。若你是有業績壓力的人，業績會呈現下滑情況。

Top 1：屬雞

3月屬雞的朋友在金錢運方面，朋友間或情人間將會有較多的約會，使你荷包花費頗多。也會因為別人告訴你哪裡有新鮮事或者好用的產品，挑起你好奇的慾望，使你花費金錢。