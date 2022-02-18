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社會 社會焦點 保障人權

陳超明自認依法收獻金　批檢方見獵心喜「這樣所有立委都要關」

記者黃哲民／台北報導

台北地院密集審理前年爆發的立委收賄案，今第二波辯論立委陳超明涉收賄100萬元情節，陳一股腦吐訴遭羈押4個月的不滿，批檢方看到立委就見獵心喜，結果為了收場，編出更大的謊起訴他，「精彩有餘、推理不足」，如果他遵守《政治獻金法》用專戶收獻金開收據仍有罪，「整個立法院的立委都要被關了」，他請求合議庭速審速結，自信無罪。

▲▼立委陳超明涉收賄，台北地院辯論終結後受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委陳超明被控收賄，到台北地院出庭辯論終結後受訪稱立委人人自危。（圖／記者黃哲民攝）

陳超明在本件跨黨派立委收賄案中，被控為掮客郭克銘打電話施壓經濟部，要求派官員出席郭克銘委託東吳大學針對SOGO案舉辦的公聽會，事後透過助理梁文一收賄100萬元，梁文一自己也另收50萬元。

合議庭今（18日）上午9時30分起開庭，陳超明堅持無罪，強調事發前不認識爭奪SOGO百貨經營權的商人李恒隆，他打電話請經濟部派官員參加公聽會，就被當成立委的職務行為，檢方還用李恒隆抱怨別人要錢不辦事的監聽內容，咬定他期約賄賂，根本就是看到立委就見獵心喜。

▲▼立委陳超明助理梁文一涉收賄，台北地院辯論終結 。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委陳超明助理梁文一（左）涉收賄，到台北地院出庭哽咽表示害陳超明被收押，「非常抱歉」。（圖／記者黃哲民攝）

陳超明說，梁文一瞞著他跟李恒隆要政治獻金，檢方強詞奪理說這就是對價關係，但錢入帳到他的獻金專戶、有開收據，都合乎《政治獻金法》規定，如果這樣仍有罪，「整個立法院的立委都要被關了」，他還被嘲笑當一個立委，拿100萬元就被關，「我實在覺得很無奈、很淒涼、很憤怒！」

講到因本案被羈押逾4個月，陳超明整個積怨大爆發，表示真的很難過，深深體會「一人在監、百人在途」的痛苦，怒批檢方「我被你們抓，好像被潑糞，只能在法庭洗」，他自認風評好，到苗栗探聽（陳超明為苗栗選出立委）就知他不包工程、不收紅包，檢方要起訴他之前，「如果沒有知識、沒有常識，也去google一下！」

陳超明指檢方編一個更大的謊來起訴，為抓他一事收場，「檢察官也算有學問，但可以編好一點嗎？起碼讓我心服！」他詳看起訴卷證數百遍，認為「精彩有餘、推理不足」，起訴他的每一句話他都能找到證據反駁，他用台語諷檢方「給你漏氣，我很拍謝，可是不說，我很艱苦！」何況他身為立委，都遭栽贓，「一般民眾該如何？」

陳超明肯定法庭交互詰問讓真理越辯越明，才讓他沒被檢方拗，「我以後會協助推廣交互詰問，我會去問怎樣可以做得更好」，他有信心無罪，請求合議庭速審速結，「我不要每天被凌遲，我過得很不愉快！」

梁文一哽咽聲稱隱瞞向李恒隆募政治獻金，害陳超明被收押4個月，他對陳超明「非常抱歉，是最大的痛跟內疚」，他自己在押期間更是煎熬，聽律師建議，哭完就努力還原事件經過，但獻金依法入帳開收據，絕非收賄，求合議庭呈現司法正義、還他和陳超明公道，判他無罪。

同案被告郭克銘表示「誠心認罪」，和李恒隆都請求輕判與緩刑。李恒隆還自認與陳超明一樣被「潑糞」。庭訊至今晚接近8時結束，合議庭諭知陳超明等人涉案部分，與全案統一在今年（2022年）7月6日上午10時宣判。

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